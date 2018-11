Vedeta a analizat comentariile pe care le-a primit în ultima perioadă și a realizat că sunt mulți „hateri” (persoane care o critică) pe Facebook-ul său. Ozana Barabancea nu dorește să îi mai agreeze, așa că i-a invitat să nu-i mai urmărească postările.

„Am o rugăminte! Doresc să am cât mai puțini 'fani'! Ia dați-mi unlike! Voi, ăștia care gândiți diferit de mine și care jigniți și lătrați, de parca ne batem pe burtă! Ia marș de pe pagina mea, celor care judecă și jignesc vis-a-vis de postările mele, unde eu, pur și simplu, îmi exprim sentimentele, fără a jigni sau a lovi în cineva! Nu am nevoie de fani! Am nevoie de admiratori și de oameni care împart aceleași idealuri! Aveți alte gusturi, bravo! Excelent! Dar spuneți-vă părerile departe de pagina mea!(…)”, a scris vedeta.

La finalul textului adăugat pe Facebook, ea a precizat: „Marș de aici! Hai cu dislike! Rămân cu trei admirator! Zic 'merci'! Decât cu mulți și obraznici, mai bine cu trei și buni! (…)”.

CITEȘTE ȘI: FOTO&VIDEO/ Imagini de la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului