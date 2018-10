„Pentru noi, ziua de 30 octombrie este o zi care s-a multiplicat. Pentru noi, în fiecare dimineaţă e o parte din 30 octombrie. Şi când ne culcăm e o parte din 30 octombrie. Şi peste zi e un 30 octombrie. Nu e doar 30 octombrie o zi în calendar”, a spus Dorin Bucă, pentru Adevărul.

Fiica bărbatului, Andreea, născută după tragedie, a împlinit un an și șapte luni. „Este născută tot într-o zi de 30, pe 30 aprilie, la ora la care a murit Andrei. I-am pus numele Andreea în memoria lui, iar Gabriela pentru că am aflat de Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril că vom avea o fetiţă. Este raţiunea noastră de a fi şi de a merge mai departe. Este un copil minunat şi seamănă leit cu Andrei. Are aceeaşi ochi şi aceeaşi privire. Este, însă, un pic mai temperamentală decât Andrei”, a mai spus bărbatul.

Mii de oameni au comemorat, marți seară, trei ani de la tragedia din Colectiv, prin „Marșul Chitarelor”, care a început în Piața Unirii. Oamenii au pornit din Piața Unirii și au mers până la clubul Colectiv, unde au aprins lumânări și au depus flori pentru victimele incendiului din 30 octombrie 2015.

Citește și:

VIDEO/ Interviu tulburător. Cum și-a trăit o mamă durerea pierderii fiicei de 18 ani în tragedia din Colectiv: „Mă gândeam să-i omor eu pe vinovați”