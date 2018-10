Mama copilului l-a văzut într-o dimineață chinuindu-se s[ deseneze ceva și i-a cerut să vadă desenul. Era o reprezentare destul de precisă a unei insigne a forțelor aeriene, i-a spus Carl, cu un vultur cu aripile în lateral și alte simboluri care au șocat-o pe mama sa. Copilul nu a știut să-i spună ce reprezintă acestea, dar ea le-a recunoscut imediat: erau svastici! Apoi, tatăl său i-a găsit un alt desen complex și spectaculos: era bordul unui avion cu toate instrumentele de bord! Carl i-a arătat o manetă desenată spunând că aceasta era folosită la lansarea bombelor, spunând că aparatul era un bombardier Messerschmitt utilizat de aviația germană în cel de-Al Doilea Război Mondial, arată dailymail.co.uk.

Mai mult, când copilul avea doi ani, se trezea țipând că s-a prăbușit cu avionul, că a rămas fără un picior și că sângera de moarte.

Apoi, pe măsură ce creștea, copilul refuza să accepte că sunt doar niște vise 'Asta s-a întâmplat. Am murit, un motor s-a stricat dar când am deschis trapa ca să ies am văzut că nu mai aveam un picior'. El i-a arătat mamei sale unde ar fi trebuit să fie rana, iar pe piciorul drept avea un semn roșu din naștere.

Tatăl era sceptic, așa că mama l-a întrebat ce uniformă purta, astfel că băiatul i-a descris foarte precis uniforma unui pilot neamț.

Tatăl lui a luat desenele fiului său și s-a dus la biblioteca orașului unde locuiau, Middlesbrough, North Yorkshire. A luat de acolo o carte despre cel de-Al Doilea Război Mondial și a fost șocat să recunoască desenele fiului său în fotografii, inclusiv bordul bombardierului desenat cu precizie.

Copilul a povestit apoi despre Adolf Hitler și despre alți bărbați îmbrăcați în uniforme, iar povestea lui a atras un ziarist local și a ajuns să fie publicată într-un ziar din Germania, pentru a ajunge, apoi, în SUA.

Dr. Ian Stevenson, profesor specializat în psihiatrie la Universitatea din Virginia i-a verificat spusele cu relatările istorice din război și a confirmat autenticitatea spuselor băiatului, care nu avea de unde să culeagă acele informații la o vârstă atât de fragedă. Profesorul studia fenomenul reîncarnării și crede că băiatul a suferit un așa zis 'transfer de memorie' din viața anterioară.

