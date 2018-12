Imaginile au devenit virale după ce pasagerilor li s-a cerut să împingă tramvaiul pentru a elibera platforma. Problemele au început atunci când șoferul a constatat că îi era imposibil să închidă ușile tramvaiului.

„Când ușile s-au închis în cele din urmă, tramvaiul nu a pornit, așa că șoferul a vorbit prin stație și i-a rugat pe pasagerii rămași pe platformă să-l împingă”, a povestit un martor la întreaga scenă.

El a adăugat că a fost „drăguț” din partea oamenilor să ajute, dar „este la fel de trist că acesta este sistemul nostru de transport”.

Passengers at Brooklands this morning being asked to push the tram to one side to help get it going. #WeDoThingsDifferentlyHere pic.twitter.com/jIknUUu5aq

