'Eu cred că dacă m-aș duce înapoi în Italia aș muri de foame. Ar trebui s-o iau cu tot de la capăt. Eu aici am o afacere de douăzeci de ani, am restaurantul meu, am clienții mei dragi de atâția ani. Nu mi-am permis niciodată să fiu dependentă de un bărbat care mâine se poate îndrăgosti de alta. Eu l-am avut pe Francesco de crescut. În plus, dacă a fost altcineva în altă țară, de la o vârstă este foarte greu pentru că niciunul dintre noi nu ar vrea să renunțe la afacerea lui pentru celălalt. A fost așa viața mea. I-am și zis lui Francesco că e greu să le ai pe toate în viață. De tatăl lui Francesco m-am despărțit când el avea 9 luni. El a renunțat la Francesco și, practic, și noi am renunțat la el', declară Patrizia Paglieri în cadrul emisiunii 'Refresh by Oana Turcu', de la Antena Stars.

Chef Patrizia Paglieri se mândrește cu Francesco, fiul ei, proaspăt absolvent de ASE, fiindcă e primul din familie cu studii superioare. Italianca a fost și ea studentă, însă la acea vreme a avut alte priorități și a abandonat facultatea.

