Stănescu a spus că i-a cerut lui Dăncilă să asigure, din calitatea sa de președinte executiv al PSD, interimatul la conducere partidului.

„Pot să vă confirm că am avut o discuţie cu doamna prim-ministru şi am rugat-o în numele grupului să rămână în continuare, fiind preşedinte executiv, să rămână o perioadă preşedinte interimar al partidului şi obiectivul nostru principal, pentru că de aici am plecat, guvernarea este. Asta înseamnă să menţinem coaliţia cu ALDE, asta înseamnă să ne aducem înapoi toţi parlamentarii care au plecat, pentru că e riscul aşa de mare în ultima perioadă, ca anumiţi parlamentari, dacă rămânem în situaţia de astăzi, să plece la alte partide, să rămână independenţi şi eu cred că în momentul în care se va produce acest lucru, ceea ce de fapt cerem în acea scrisoare (…) să avem majoritate, să avem coaliţie cu ALDE, să avem guvernare. După aceea, pe parcurs, vom discuta eventuale remanieri guvernamentale, dar asta va decide primul-ministru ce remanieri guvernamentale se vor face”, a declarat Stănescu, potrivit Mediafax.

Vicepreședintele PSD a avut și un mesaj pentru Liviu Dragnea.

„În momentul în care în care 10-15 sau mai mulţi 20-30 membri ai Comitetului Executiv se ridică şi pleacă de la masă, eu cred că nu mai eşti preşedinte. Afirm chestia asta pentru că un om normal la cap în momentul acela nu mai poate fi preşedinte. Nu cred că aritmetica este foarte importantă în acest context”, a spus vicepreședintele PSD.

Paul Stănescu este unul dintre cei care au semnat scrisoarea în care i se cere demisia lui Liviu Dragnea. „Mi-am asumat această declaraţie, alături de doamna Firea şi domnul Ţuţuianu, conştient fiind că Partidul Social Democrat se află într-un moment de cotitură. A sosit timpul să spunem lucrurilor pe nume, într-un cadru cât mai larg, pentru că numai aşa putem lua deciziile corecte. Am identificat, alături de colegii mei, cauzele care au condus la situaţia noastră actuală, una deloc favorabilă, în ciuda măsurilor bune din punct de vedere economic şi social pe care le-a luat Guvernul. Am propus, de asemenea, un plan de măsuri, unele imediate, altele pe termen mediu, care să ne asigure păstrarea guvernării, a poziţiei de cea mai puternică forţă politică a României şi premisele câştigării alegerilor care vor avea loc anul viitor”, a explicat Stănescu.

