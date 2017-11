Paul van Dyk este unul dintre artiștii care călătorit cel mai mult datorită concertelor și turneelor sale, ajungând ca în decursul activității sale de până acum să parcurgă o distanță similară cu de peste șase ori distanța Pământ-Lună și înapoi.

Site-ul TravelBird a calculat distanțele parcurse de mai mulți artiști ținând cont de locurile unde au susținut concerte sau turnee, de la începutul carierei lor și până în prezent. Paul van Dyk ocupă locul doi în acest clasament, fiind devansat de Tiesto, dar având avantaj în fața unor nume precum Bob Dylan, Metallica, Aerosmith sau Rolling Stones.

Vedetă a muzicii electronice, Paul van Dyk vine pe 1 decembrie la București

Dacă Paul van Dyk nu și-ar fi întrerupt o perioadă prestațiile artistice, după accidentul pe care l-a suferit la evenimentul A State Of Trance, din februarie 2016, de la Utrecht (Olanda), probabil că ar fi acumulat mai mulți kilometri. După cum probabil ați aflat deja, Paul van Dyk revine in Bucuresti dupa sapte ani, pentru un show complex care va avea loc pe 1 decembrie 2017, la cel mai mare club dedicat muzicii electronice, în cadrul evenimentului Input – cea mai noua petrecere de muzica electronica din România. Concertul de la București se înscrie în turneul mondial de lansare al noului album “From Then On” , cel de al optulea material de studio semnat de Paul van Dyk și lansat pe 20 octombrie 2017 în întreaga lume. Afisul va fi completat de Alex M.O.R.P.H. (Germania) si Jordan Suckley (Marea Britanie) – doi dintre Dj-ii care apar și pe album – și de DJ-ul român Bogdan Vix.

De peste doua decenii, Paul van Dyk (pe numele sau adevarat Matthias Paul) este unul dintre cei mai de succes artiști din Germania, cunoscut în întrega lumea ca un prolific DJ și producator muzical, care a avut colaborari foarte apreciate cu Justin Timberlake, Madonna, U2 sau Depeche Mode. Nominalizat la Premiile Grammy, Paul van Dyk – născut în perioada comunistă în fosta Republica Democrată Germană – a fost si este unul dintre cei mai mari susținători ai unificarii Germaniei dupa caderea Zidului Berlinului. Show-ul sau de la București se va desfășura în condiții tehnice speciale, profesioniștii companiei care a asigurat in ultimii ani producția unor evenimente de răsunet, cum ar fi festivalurile Untold, Afterhills, Neversea, Electric Castle sau evenimete speciale precum Forza ZU si Europa FM – Live pe Plaja, urmând să se ocupe de show.

