„De nebună ce sunt m-am dus. N-am știut că va fi provocarea vieții mele, că va fi atât de greu. Îmi place aventura, partea cu băștinașii mi-a plăcut foarte tare, ne-am distrat. A fost pe bune, am mâncat de pe jos, mâncam și cartoane de foame ce îmi era. N-am văzut nici o emisie, nu pot să mă uit unde apar eu. Am avut și multe spectacole și n-am avut timp”, a declarat Paula Chirilă la Antena Stars.

Vedeta a mai susținut că a plecat recent într-o escapadă amoroasă la Viena, mărturisind cu zâmbetul pe buze că și-a găsit dragostea din nou după ce fosta relație s-a terminat cu divorț.

„Am timp să iubesc și dacă n-am îmi fac. De când m-am despărțit cumva am tras o linie și am făcut un calcul cât timp am avut pentru mine și mi-am dat seama că m-am neglijat”, a mai adăugat Paula Chirilă.

CITEȘTE ȘI: Guvernul a ajuns la fundul sacului. Mai multe instituții au rămas fără bani de salarii