Împinși de dorința de a obține o 'cazare' mai bună sau de a-și păstra vila deja câștigată, Lemurii și Corocodilii au intrat în jocul de Teritoriu motivați, în timp ce Cameleonii, care în mod complet neașteptat au reușit să trăiască regește pe insula pustie au fost mult mai relaxați. 'Nu trebuie să avem niciun stres, pentru că nu avem nimic de pierdut', au spus aceștia, care înainte de a pleca de pe insula pustie au lăsat câteva lucruri 'moștenire' celor care vin, dar și un mesaj cu indicații prețioase. Singurul inconvenient resimțit de toată lumea a fost lipsa unui duș decent. 'La un moment dat ne-am întâlnit cu Crocodilii, iar ei miroseau atât de bine, ne era și jenă. Noi am făcut duș doar în mare, nu știam cât de bine ne-am spălat, ne-am limpezit, nu m-am uitat într-o oglindă de o săptămână, nici măcar nu știu cum arăt', a povestit amuzată Ema Șerban.

De partea cealaltă, în sat, Lemurii speră că o vreme nu se vor mai întoarce la localnici, chiar dacă aceștia i-au prirmit cât au putut de bine, așa că le-au făcut acestora mici cadouri înainte de a pleca. 'Sper să câștigăm vila, că mor! Tot timpul eu sunt ultima care intră în joc și am senzația că toate oalele se sparg în capul meu', a spus Daniela Crudu, care i-a făcut cadou halatul său de mătase mamei Vula, cea care a avut grijă de ei cât timp au stat în sat. Daniela a fost însă și cea mai dornică să plece din sat, după ce a avut probleme cu mâncarea locală. 'Ce să mănânc, orez cu cartofi? Sper să câștigăm mâine, eu aici nu mă mai întorc, vorbesc serios! Sunt leșinată de foame, zac… am mâncat cinci feliuțe de cartofi prăjiți. N-am ce să fac, sunt fițoasă la mâncare și nu pot mânca orice', a spus Daniela Crudu.

Cu aceste dorințe în minte, cele trei triburi au intrat în cursa pentru Teritoriu,. Doar Paula Chirilă a rămas pe margine, pentru a echilibra echipele, având în vedere că atât Crocodilii, cât și Cameleonii aveau doar câte șase membri. În ciuda strategiilor făcute încă de la început, forța băieților din echipa Crocodililor combinată cu flexibilitatea colegelor lor, i-au ajutat să termine într-un timp record proba extrem de dificilă, ce i-a obligat să împingă printre mai multe obstacole un cub uriaș pe care era cățărat un coechipier. Astfel, sportivii și-au adjudecat vila pentru a doua săptămână la rând, în timp ce Cameleonii au 'avansat' la sat, după ce au ieșit pe locul al doilea. Lemurii au terminat însă ultimii, așa că și-au făcut bagajele pentru insula pustie. 'În momentul acela m-a bufnit plânsul! Eram terminată! Mi-am dat seama că o să dorm pe plajă, după ce atâtea zile am suferit de foame, am mâncat doar câteva gogoși și puțin orez! Și, oricum, alea fac celulită, iar eu nu am de gând să fac celulită aici!', a spus Daniela Crudu, în timp ce coechipierii săi, dar și Cameleonii încercau să o încurajeze.

Căutând lemne de foc, Paula Chirilă a găsit însă un păianjen foarte mare, care i-a provocat un atac de panică puternic. 'Eu sufăr de arahnofobie, nu știu ce caut eu aici… de când l-am văzut, nu mă mai pot relaxa și abia aștept să plec de pe insulă', a povestit aceasta. Iar dacă de obicei se spune că 'noaptea e un sfetnic bun', din păcate pentru Lemuri nu s-a adevenit, ci s-au arătat și mai multe probleme. Genunchiul la care Ionuț Iftimoaie s-a rănit în timpul probei era umflat, micul dejun al concurenților a constat tot în nucă de cocos, iar de teama insectelor și de frig, fetele abia au dormit. După o noapte în noile teritorii, a doua zi le-a adus concurenților o nouă probă cu o miză la fel de mare – Nominalizarea! 'Echipa galbenă va pierde astăzi, a căzut foarte mult și fizic și psihic. Ioana nu e atât de valoroasă pe cât am crezut și cred că echipa galbenă se duce încet-încet în jos', a spus 'crocodilul' Alex Filip înainte ca jocul să înceapă.

Din păcate, presimțirea lui s-a adeverit în ceea ce îi privește pe Lemuri, cu atât mai mult cu cât aceștia aveau și doi oameni răniți în echipă – pe Ionuț Iftimoaie și Paua Chirilă.

