'M-au sacrificat, acesta este adevărul, au lăsat răniții în spate. Nu am ce comenta mai mult… Am vrut să îi am lângă mine pe Daniela, pentru că pe ea o simt aproape de sufletul meu, și pe Ionuț, chiar dacă el m-a nominalizat primult, pentru că eu cred în puterea lui de motivare', a spus Paula Chirilă înainte de a intra în cursă, deși se teme de înălțime.

'M-am gândit că e posibil să pierd, dar dacă nu e aventură, nu e Madagascar! O să fac tot ce o să pot să câștig și am mari așteptări de la mine!', a spus și Ema Șerban, care lucrează pentru o multinațională din București, iar în timpul liber face salturi cu parașuta la mitinguri aviatice și concursuri, alături de echipa de fete din lotul național al României.

Astfel, cele două fete au fost cocoțate în două coșuri suspendate, din care au fost nevoite să se tărască pe două funii agățate la înălțime sprijindu-se doar pe câteva plăci de lemn. În timp ce Paula a avut nevoie de mult timp pentru pauze și pentru a-și reveni din panică, obișnuită cu înălțimile, Ema a părut inițial să meargă mult mai repede. Echilibrul și graba au făcut însă ca aceasta să se răstoarne și să ia jocul de la capăt de trei ori, oferindu-i Paulei tot timpul necesar pentru a încheia toate etapele și pentru a câștiga Duelul.

'Am învățat o lecție foarte importantă – să nu subestimez pe nimeni! M-a umilit!', a mărturisit Ema, cea care nu se aștepta să își încheie atât de repede cursa în Madagascar. Nici colegii ei nu se așteptau ca ea să nu se întoarcă în sat și chiar făcuseră rost și de o mică sticlă de rom pentru a sărbători victoria, ba chiar au insistat că Silviu Mircescu și Oana Dedeu ar face o glumă proastă. 'Tot ce am făcut azi de mâncare, am făcut pentru șase, nu pot să cred…', a spus și Cosmin Pădureanu dezamăgit de această pierdere.

