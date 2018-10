Pavel Bartoş se transformă într-un yeti veritabil, în animaţia ,,Aventurile lui Smallfoot”

Cum l-ar descrie Pavel Bartoş pe Gwangi, aflăm chiar de la actor, care declară despre personajul său că: ,,E ditamai yeti-ul şi i se spune Gwangi. De această dată îmi împrumut vocea personajului interpretat în versiunea originală de marele jucător de baschet LeBron James. Eu cred că publicul va avea mult de câştigat în urma vizionării acestui film de animaţie. În primul rând pentru că e un film care binedispune şi în al doilea rând pentru că le oferă celor mici bucuria de a petrece cel puţin două ore alături de părinţii lor', este de părere Pavel Bartoş.

Despre familie şi reacţiile primite de la cei dragi după interpretarea rolurilor din animaţii, Pavel Bartoş recunoaşte: ,,De când mă ştiu am avut parte în general de personaje negative. Sunt actor şi fac la un moment dat şi astfel de personaje, însă bucuria fetelor mele a fost imensă atunci când am schimbat registrul şi am început să interpretez şi personaje pozitive. Nu mai spun soţia cât de bucuroasă a fost când l-am dublat pe Brad Pitt în Happy Feet 2', a concluzionat Pavel Bartoş.

O poveste animată destinată tuturor vârstelor, „Aventurile lui Smallfoot' rescrie un mit cunoscut, atunci când un tânăr yeti găseşte ceva ce nimeni din specia lui nu credea că există, adică… un om. Vestea acestei dovezi clare seamănă panică în întreaga comunitate de yeti care încep să se întrebe oare ce altceva mai există dincolo de hotarele satului lor înzăpezit. Curiozitatea îi va conduce spre mari descoperiri, noi prietenii şi dovezi de curaj.

