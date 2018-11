De asemenea, inițiativa legislativă prevede că spitalele din România, cele de stat sau cele private, vor fi obligate să le asigure pacienților cu intoleranță la gluten toate mesele pe care le presupune spitalizarea, notează Mediafax.

Parlamentarii vor și înființarea unui centru care va ține evidența persoanelor diagnosticate cu boli celiace.

În plus, orice constrângere a drepturilor persoanelor cu intoleranță la gluten se va considera discriminare.

Boala celiacă este declanşată din ingestia de gluten, au precizat inițiatorii proiectului, în expunerea de motive.

„Boala celiacă sau intoleranţa la gluten este o afecţiune autoimună declanşată din ingestia de gluten (proteina din grâu, secară şi orz) la persoanele cu predispoziţie genetică care afecteazp circa 1% din populaţie şi poate debuta la orice vârsta începând cu perioada copilăriei. Netratată sau incorect tratată, această boală poate avea consecinţe de sănătate importante, cum ar fi osteoporoza, infertilitatea, avorturile repetate, anemia prin deficit de fier şi anumite forme de cancer„, se arată în proiectul depus la Senat.

De asemenea, parlamentarii care au inițiat proiectul susțin că „boala Celiacă este o condiţie autoimună care nu se vindecă niciodată, dar care poate fi ţinută sub control prin urmarea unei diete strictie fără gluten„.

La nivel european, 1 din 100 de persoane suferă de boală celiacă.

„Prezenta iniţiativă legislativă are ca scop reglementarea şi recunoaşterea bolii celiace ca o realitate a vremurilor noastre. Există deja statistici concludente asupra indicenţei crescute a bolii celiace şi asupra efectelor subdiagnosticării acesteia. Deşi studii recente arată că între 1:300 până la aproximativ 1:100 din populaţie are această boală, frecvent boala celiacă rămâne nefiagnosticată. Astfel, în 85% dintre cazuri, oamenii trăiesc cu boala celiacă fără măcar să ştie de existenţa acesteia. La nivel european, în medie 1 din 100 de persoane are o boală celiacă, cei mai puţini fiind în Germania (0.3%) şi cei mai mulţi în Finlanda (2.4%). În România, aproximativ 5% dintre persoanele cu risc sunt diagnosticate. Copiii şi adulţii care suferă de boală celiacă şi nu sunt diagnosticaţi şi nu îşi permit să ţină regimul corect sunt predispuşi la dezvoltarea de boli invalidante (cancere de intestine, limfom Hodgkin, ataxie, demenţă, diabet, epilepsie, scleroză multiplă, alte boli autoimune)”, prevede proiectul legislativ.