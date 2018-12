Locuitorii din orașul Taylorville, unde s-au înregistrat cele mai multe victime, au putut vedea chiar două tornade înaintând în paralel. Lunile în care se înregistrează cele mai multe astfel de fenomene sunt aprilie și iunie, tornadele formate în decembrie fiind foarte rare, scrie abc7chicago.com.

Furtunile au distrus sute de case și au smuls copacii din rădăcini. Liniile de înaltă tensiune au fost puse și ele la pământ de fenomenele extreme. 21 de oameni au fost răniți în total.

A rash of tornadoes broke out Saturday afternoon and evening across central Illinois, injuring at least 30 people and turning homes into piles of splintered wood. https://t.co/RWYXD1t48U pic.twitter.com/4s1HlF7nTI

— ABC News (@ABC) December 2, 2018