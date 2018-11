Peste o mie de români au cerut eco-bonus pentru a-și cumpăra mașini electrice sau hibrid

Programul Rabla Plus, care asigură un bonus de până la 10.000 de euro celor are vor să-și cumpere mașini nepoluante, se bucură de tot mai mult succes în rândul românilor. Chiar dacă infrastructura care poate asigura încărcarea mașinilor electrice mai are mult până să fie pusă la punct.

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a dezvăluit luni, în timpul unei vizite în județul Prahova, că aproximativ 1.100 de șoferi au aplicat la programul prin care primesc bonusuri de la stat ca să-și cumpere un autoturism electric sau hibrid.

„Până săptămâna trecută, erau deja înscriși români care să dorească să-și achiziționeze o mașină sută la sută electrică sau o mașină hibrid, aproximativ 1.100, comparativ cu anul 2015, an de referință când sa lansa programul Rabla Plus, acela în care s-au cumpărat 42 de mașini de genul acesta”, a spus Grațiela Gavrilescu.

Fiecare beneficiar primește o primă de 10.000 de euro de la stat, însă suma acordată drept eco-bonus nu poate depăși jumătate din valoarea totală a mașinii nepoluante cumpărate.

Ministrul Mediului a vorbit și despre viitorul bir pe care proprietarii de autovehicule care folosesc motorină sau benzină îl vor plăti începând de anul viitor. În primul rând, Gavrilescu a ținut să precizeze că nu este vorba despre o taxă, făcând referire la principiul aplicat și în alte domenii, conform căruia poluatorul plătește.

Gavrilescu a mai precizat că discuțiile dintre grupul de lcuru format la nivelul autorităților publice cu specialiști din domeniu sunt spre final, iar viitoarea taxă va avea mai multe componente, care nu vor intra însă în vigoare de la 1 ianuarie 2019.

„Nu e vorba de o taxă de poluare sau timbru de mediu sau o altă denumire care să includă cuvântul taxă. Cel care poluează trebuie să plătească”, a spus ministrul Mediului.

Aceasta a precizat că nu exclude „o perioadă de grație pentru acomodare, pentru informare și să dea posibilitatea cetățenilor să poată, într-un timp mai scurt sau mai lung, să ia o decizie cu propriul autovehicul care este mai vechi e zece ani care poluează și în felul acesta să poată să îi achiziționeze un autovehicul nepoluant”.

În ceea ce privește restricțiile pe care tot mai multe țări europene le impun proprietarilor de autovehicule diesel, ministrul român al Mediului a spus că o decizie în acest sens nu va fi luată în viitorul foarte apropiat și că o astfel de decizie va ține cont, în orice caz, de legislația europeană în domeniu.