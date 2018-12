Poliția a făcut cercetări și a ajuns la concluzia că acest membru îi aparținea lui Marie Scott, o femeie mamă a doi copii, din orășelul Hale, a informat themirror.co.uk.

Marie Scott a fost dată dispărută de familie pe 18 decembrie 2017. Familia a fost informată de teribila descoperire, iar poliția a anunțat că va intensifica operațiunile de găsire a restului corpului femeii, dar și de descoperire a adevărului.

„Știu ce impact devastator are vestea pentru familie”

„E o descoperire cutremurătoare, iar familie este, bineînțeles, foarte afectată. Am fost implicat personal în căutările Mariei, am luat contact de mai multe ori cu familia ei și știu ce impact devastator are această veste pentru ei. Ne vom concentra asupra răspunsurilor de care familia ei are nevoie acum”, a spus Simon Akker, reprezentantul poliției.

Marie Scott avea 58 de ani și era măritată de 41 de ani, fiind mama a doi băieți, Stuart și James. Fiul cel mare, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit că tatăl lui nu-și revine din șoc și că spune în continuu că viața nu mai e la fel fără Marie.

