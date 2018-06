De exemplu, dl Covlescu Apostol, ne spune că deține 3,5 ha teren agricol, pe care l-a cultivat cu cereale, pentru consum propriu. Acum, s-a trezit cu poprirea pensiei de boală de către ANAF, pentru debite de sute de lei, precum și dobânzi și penalități de alte sute de lei. Omul nu a știut că trebuie să plătească impozit pe norma de venit, pentru că a cultivat cu cereale o suprafață mai mare de 2 ha, caz în care legea prevede plata impozitului pe venitul agricol. Dacă ar fi cultivat de exemplu, sub 2 ha cu cereale și sub 2 ha cu cartofi, potrivit legii (Codul fiscal) nu ar fi datorat nici impozit, nici CAS și CASS. Sunt scutite de impozit și suprafețele de sub 2 ha cultivate cu sfecla de zahăr, sub 0,5 ha cultivate cu legume de câmp, sub 1,5 ha cu leguminoase pentru boabe ș.a.m.d. Și în cazul veniturilor obținute din creșterea animalelor, există limite (un număr de animale, din fiecare specie) până la care aceste venituri sunt scutite de impozit.