Interceptările din dosarul polițistului BCCO Vasile Militaru, suspectat de DIICOT de favorizarea unuia dintre membrii din „clanul maneliștilor” relevă indicațiile ofițerului către bărbatul care se temea că va fi „călcat” de procurorii de la crimă organizată.

Dintr-o discuție dintre cei doi se poate observa cum polițistul îl sfătuiește pe bărbat să stea liniștit acolo unde este, până când se va lămuri clar ce acuzații îi vor fi aduse de către procurorii DIICOT în dosarul în care era vizat.

„(…)

Vasile Militaru (VM): Am înțeles. Ia zi, te-a căutat ăștia?

Bogdan Oane Dumitru (BOD): Poliția? Nu. Nu m-a căutat încă.

VM: Nu, nu, din gruparea lui Ghiniță.

BOD: Momentan nu, dar o să mă caute.

VM: Eh, nu-i nicio… dacă… când o fi să te citeze cineva, mă suni și … oricum, dacă e să te citeze, tre să te duci.

BOD: Păi n-am cum să plec d-aicea momentan că … [neinteligibil].

VM: Lasă, băi! Deocamdată nu, deocamdată nu… o să ne auzim. Ăăă, ce vreau să te mai întreb eu pe tine. Ăă, ai vreo…

….

VM: O să mă…o să vedem! Că băieții ăștia nu prea și-au făcut treaba, de la capitală, că tot ei au dat peste cap tot. Au făcut ei înaintea noastră și asta e.

BOD: Da și eu am făcut 16-le ăsta. Nici nu vreau să cad și eu, să mă leg singur!

VM: Stai liniștit! Băi, stai să vedem pă ce ești acolo, da? Să vedem care-i situația cu tine. Că tu ai iești la fix. Da?

….

BOD: Păi eu asta am făcut și am greșit foarte mult și am dosar pe cap. Mai am o suspendare și nu mai vreau așa ceva.

VM: Da…

BOD: Stau aicea să-mi iau 600 de euro pe lună și io și nevasta, 1200 euro, lucrăm 4-5 ore pe zi la mătușă-mea și mulțumesc șui Dumnezeu sunt, nu bine, foarte bine.

VM: Aveți mâncărică, aveți unde să dormiți, aveți ce să faceți…

BOD: Tată, [neinteligibil] nu mai vreau, crede-mă.

VM: Bine?

BOD: Vreau să muncesc legal. Tata! Pentru familia mea d-acasă [neinteligibil]

VM: Bine! Trimite-mi c-o să vorbesc eu cu maică-ta, da?…”, este interceptarea care l-ar incrimina pe ofițer.

„Să mergi să iei camerele din bloc”

O altă discuție surprinsă de procurorii DIICOT este cea în care bărbatul, autor direct al unei fapte de tâlhărie îl îndemna pe polițistul Militaru să ridice înregistrările video din scara blocului unde avusese loc fapta.

„BODI: Și aseară am fost la ăla de …(neinteligibil)…

Bărbat: Și ați fost și ați dus țigările unde?

BODI: La un bloc, aicea!

Bărbat: A, dar nu știi adresa!

BODI: Ba da, știu tot. Și d-aia, trebuie să mergi să iei camerele de acolo, că are camere în bloc, că cară cumnată-su…cară cumnată-su NEE…cară el țigările. Și se vede…eeee…

Militaru Vasile: Am înțeles. Nicio problemă că nu se…nu le șterge ăla!”, discutau cei doi.

„Când mă suni pe mine, cum m-ai sunat, cum ai șters numărul”

Panicat de discuție polițistul i-a spus imperativ bărbatului să șteargă toate mesajele pe care i le-a trimis ofițerului.

„VM: Fii atent ce-o să te rog eu pe tine: toate mesajele alea care le-ai trimis către

mine, le ștergi imediat.

BOD: Cu…să mă sunați?

VM: Tot. Toate mesajele care le-ai trimis către mine le ștergi din memorie!

BOD: Am înțeles!

VM: Adică din cel apelat!

BOD: Am înțeles. S-a întâmplat ceva?

VM: Nu, da…e spre binele tău. Să nu îți verifice telefoanele!

BOD: Am înțeles, tată, am înțeles perfect. Mulțumesc frumos.

VM: Deci, tu ștergi toate mesajele care mi le-ai trimis mie. Toate

BOD: Am înțeles. Am înțeles, tată

VM: Da? Pentru că ele rămân la mine și la tine e pe zero

BOD: Am înțeles! Da, tată, am înțeles!

VM: Și numărul de telefon, când mă suni pe mine, cum m-ai sunat, cum l-ai șters

BOD: Am înțeles. Asta nu făceam. Te mințeam!

VM: M-ai înțeles?

BOD: Da, tată, ai dreptate.

VM: Știi, că îți vreau binele.

BOD: Știu, tată!”, se asigura polițistul Militaru.