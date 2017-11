Ponta: Dragnea a făcut un blat cu Iohannis să nu-i facă probleme la prezidenţiale şi Dragnea să păstreze guvernarea

Fostul premier Victor Ponta susține că liderul PSD Liviu Dragnea a făcut un blat cu președintele Klaus Iohannis să nu-i facă probleme la prezidenţiale, iar Dragnea să păstreze guvernarea. Ponta a declarat, miercuri, la Galaţi, că nu se întoarce în PSD și că Pro România va avea un candidat la prezidenţiale pe care el îl va susţine.

Fostul premier susține că, deşi majoritatea membrilor şi votanţilor PSD îi sunt prieteni, nu se va întoarce în PSD.

„95 la sută dintre membrii PSD şi votanţii PSD îmi sunt în continuare prieteni, sunt oameni alături de care am făcut lucruri bune şi cărora eu le sunt recunoscător şi care înţeleg că Dragnea nu este egal PSD, Dragnea a venit de la PD, a confiscat PSD şi să sperăm că va pleca înainte să îl distrugă. Nu am făcut Pro România ca să ma întorc la PSD, ca să îl liniştesc pe Dragnea şi pe toţi ai lui, că nu îi vreau locul şi nu am vrut niciodată locul lui, însă cred că PSD în acest moment a devenit un PRM cu televiziuni”, a declarat Ponta.