Ponta nu a fost invitat la inaugurarea stadionului din Craiova. Deputatul Victor Ponta afirmă sâmbătă, 11 noiembrie, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că regretă faptul că nu a fost invitat la inaugurarea noului stadion din Craiova.

„Mă bucur foarte tare că Stadionul ‘Ion Oblemenco’ a fost finalizat la doi ani și jumătate de la semnarea contractului. Craiova și oltenii meritau cu adevărat un stadion european și sunt convins că pe noul stadion vor vedea din nou meciuri istorice de fotbal, dar și alte tipuri de spectacole. Felicitări autorităților locale și constructorilor.

P.S. — regret că nu am fost invitat la evenimentul de inaugurare, unde aș fi venit cu mare plăcere — am însă în colecția mea de amintiri bucățica din vechiul gazon și sunt mândru de asta. Politica nu e ca fotbalul: eu doream să vin și nu am fost invitat, Liviu Dragnea a fost invitat și nu a putut să vină, așa că din cei 3 care am pornit lucrările a rămas doar Olguța”, a scris Victor Ponta, pe pagina sa de Facebook.