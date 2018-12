„Am găsit o sursă de finanţare nu foarte mare, dar importantă. Cei 16 deputaţi Pro România vom depune un amendament la legea bugetului de stat (…) PSD, PNL şi ceilalţi timp de un an de zile să nu ia bani de la bugetul de stat, să îi lase prin amendamentul nostru la bugetul de pensii. Tuturor beneficiarilor de pensie minimă de 640 de lei din aceste fonduri putem să le dublăm pensia, să ajungem la pensia medie. Sunt 300.000 de beneficiari cărora putem să le dublăm pensia minimă, un an de zile dacă nu mai plătim aceste subvenţii de la bugetul de stat pentru funcţionarea partidelor politice. Cred că un an de zile de solidaritate din partea PSD şi PNL cu pensionarii din România ar fi un gest apreciat în campania electorală. Nu mor dacă nu iau 35 de milioane de lei pe lună. Sunt 8 milioane de euro din bani publici, pe luna septembrie doar, pentru un partid politic. E categoric exagerat şi, categoric, o sfidare la adresa oamenilor”, a spus Ponta.

El a precizat că în baza modificărilor propuse în acest an de către deputatul PSD Mircea Drăghici la legea 334/2006, privind finanţarea partidelor politice, în luna septembrie PSD a primit de la bugetul de stat 35 de milioane de lei, iar PNL 16 milioane de lei. În octombrie PSD a beneficiat de 12 milioane de lei, iar PNL 5,5 milioane de lei.

„Finanţarea partidelor, din 2018, prin amendamentul respectiv, nu se mai face prin procent din buget, ci procent din PIB. Deci în loc să finanţăm procent din PIB la sănătate şi educaţie, finanţăm la procent din PIB partidele politice. Suma totală pentru anul 2018 – dar va creşte în 2019 – este de 190 de milioane de lei”, a spus fostul prim-ministru.

Victor Ponta a atras atenţia asupra faptului că atunci când a fost elaborat proiectul legii pensiilor, reprezentanţii Guvernului „au uitat de persoanele cu dizabilităţi” şi a menţionat că Pro România va susţine cele patru amendamente ale PNL care corectează acest aspect. El a reamintit că reprezentanţii Pro România au depus un amendament conform căruia legea pensiilor ar urma să intre în vigoare pe 1 ianuarie 2019, nu pe 1 septembrie 2021.

„Dacă există resurse bugetare, atunci nu înţeleg de ce trebuie să dăm din 2021, trebuie să dăm de la 1 ianuarie 2019. Suntem în 2018, am văzut trompetele strigând cât de bine o ducem şi cât de mulţi bani avem la buget. Creşterile de preţuri sunt azi, inflaţia e azi, trebuie să aplicăm legea de azi. Dacă nu există bani la buget, atunci nu putem să adoptăm o lege mincinoasă, prin care să îi minţim pe pensionari că o să primească ceva în 2021. (…) Această lege, care prezentată la televizor de reprezentanţii Guvernului dublează, triplează pensii, pensii pe hârtie – ca şi autostrăzile care se fac tot pe hârtie – trebuie să intre în vigoare la 1 ianuarie sau nu trebuie să intre deloc, decât atunci când vor exista bani pentru acest lucru „, a spus el.