Oana Dușmănescu sunt eu, realizatoarea rubricii, jurnalist și traducător literar. Eu cred că unele cărți sunt mai autentice ca viața însăși.

Zilele abandonului (Elena Ferrante, Editura Pandora M)

Când deschizi o carte de-a Elenei Ferrante, trebuie să știi dinainte să tremuri. Pentru că subiectele ei te vor lovi, frontal sau subtil, cu ghearele scoase sau cu ele în spatele pernuțelor, ca niște feline nocturne – taine răscolitoare și adânc îngropate.

Zilele abandonului, în traducerea valoaroasă a Ceraselei Barbone, este un volum care despică firul despărțirii în atâtea ape mai subțiri, încât devin dureroase. Eroina, Olga, trăiește divorțul ca pe o dezintegrare nu doar mentală, ci și fizică. Stilul aproape brutal al scriitoarei napolitane te face să vezi cum chipul Olgăi se crapă și se desprinde, căzând ca o tencuială groasă și lăsând sub el carnea vie, nimicul de după viața pe care nu o mai are, nimicul vieții noi pe care trebuie s-o învețe din mers.

La Ferrante impresionează, ca de obicei, faptul că știe cum să nu folosească metaforele la modul anacronic. Deși aparent simplă, scena cu cheia care refuză să mai deschidă, într-o bună zi, ușa casei Olgăi, încuind-o înăuntru cu toate relele, are forță, sensibilitate în cruzimea sa, este măsura tuturor încercărilor și a necazurilor de pe acest pământ. Și fericirea, și nenorocirea stau însă în obiecte sau senzații cunoscute – depinde doar de noi cum le mânuim și cum le lăsăm să plece.

Familii complicate

Cristina Dumitru-Călinoiu este bibliotecară la Biblioteca Ion Creangă, balerină amatoare, iubitoare de prăjituri, cărți, jazz și sclipici, exasperant de curioasă.

„Tot ce nu ți-am spus' (Celeste Ng, Editura Litera)

Celeste Ng (pronunțat „ing') este o autoare americană care a primit numeroase laude și premii pentru primul ei roman, „Tot ce nu ți-am spus', considerată cea mai bună carte a anului 2014 pe platforma Amazon. Trăsătura sclipitoare a cărții este dat de faptul că poate fi citită de adulți și de adolescenți deopotrivă.

„Lydia e moartă. Dar ei încă nu știu asta'. Așa începe romanul lui Celeste Ng, dar cititorii nu trebuie să se lase păcăliți. Cartea nu este despre Lydia. Moartea adolescentei este doar pretextul de la care pornește autoarea când pune sub lupă discuțiile, dar mai ales tăcerile, ce alcătuiesc viața unei familii americane mixte în anii ’70.

În prim-plan sunt dorințele neîmplinite ale părinților proiectate mai ales asupra Lydiei, copilul lor favorit. Însă, pe lângă tema principală a costului păstrării aparențelor, se mai conturează două, mai ample, ce privesc adulții familiei Lee. Tema locului femeilor în societate este introdusă prin năzuința lui Marylin de a avea o carieră de medic, vis spulberat odată cu căsătoria și apariția copiilor. A doua temă este dată de inadaptarea socială a tatălui, un chinez născut în America din familie de imigranți, care și-a dorit toată viața să fie popular și să aibă mulți prieteni albi. Tăcerea fiecărui membru al familiei Lee valorează mai mult decât cuvintele rostite, dar nici unul dintre ei nu are vreme să înțeleagă asta despre celălalt.

Citește și:

Tristețea lui Gabriel Moșoianu, cel mai mare acrobat român, la 84 de ani: «N-am fost felicitat de niciun oficial român»

FOTO/ Bucuria fetiței care mergea flămândă la școală: acum are ce pune pe masă. După ce Libertatea a prezentat povestea familiei sale, a sărit în ajutor și Episcopia Hușilor