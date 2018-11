PORȚIA DE CARTE. Două volume captivante, prezentate săptămâna aceasta de Loredana Dinu și Costin Miu

Loredana Dinu, campioană olimpică la spadă, vorbește despre lucrurile pe care le putem face atunci când gândim și simțim pozitiv.

Puterea extraordinară a subconștientului tău (Joseph Murphy, Editura Deceneu)

Nu voi vorbi despre ultima carte citită, ci despre o carte pe care am descoperit-o acum câțiva ani, înainte de Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Mi-au mai picat în mână mai multe cărți de acest gen, însă niciuna nu m-a influențat la fel de mult.

Cu ajutorul ei, am reușit să-mi fac ordine în idei, să mă înțeleg mai bine pe mine și să-mi fixez cunoștințele pe care, ce-i drept, le regăsisem și în alte cărți. Probabil că le citisem fără să le dau o prea mare importanță.

M-a ajutat să-mi fac o părere de ansamblu despre cum funcționează creierul meu și despre cum se formează noi rețele neuronale, despre cum îmi pot crea singură starea de bine și despre metodele pe care le pot accesa pentru a atrage anumite gânduri în mintea mea. Am învățat ce gânduri trebuie să cultiv pentru a atinge diverse obiective pe care le am și mai ales cum să înlocuiesc emoțiile negative cu cele pozitive.

Pentru a ajunge să obținem ceea ce dorim, fie ca vorbim de o schimbare de perspectivă sau de comportament, fie că vorbim despre atingerea unui obiectiv sau rezultat, este nevoie de multă muncă și exerciții la nivel mental. Ca sportiv de performanță m-am confruntat adesea cu neputința proprie sau cu programe greșite. Nu am reușit să rezolv toate situațiile-limită, dar această carte m-a ajutat în final să-mi ating obiectivul suprem, acela de a deveni campioană olimpică. I-am oferit la acel moment un statut de rețetă. Am citit-o din scoarță în scoarță, am subliniat, am pus semne, și am fost sigură în tot acest timp că mă va ajuta enorm.

Istoria din inima muntelui

Pentru Costin Miu, ghid montan pe cele mai spectaculoase creste ale lumii, viața se trăiește acolo sus, chiar și în cărțile pe care le citește

Last Hours on Everest (Graham Hoyland)

Pentru lumea alpinismului mondial, ziua de 8 iunie 1924 rămâne unul din cele mai mari mistere ale Everestului. Atunci, englezii Sandy Irvine și George Mallory sunt văzuți ultima dată în apropierea vârfului, dar apoi dispar pentru totdeauna, fără să știe cineva dacă au apucat să devină primii oameni care au pus piciorul pe cel mai înalt vârf al planetei.

În 1999, Graham Hoyland, montagnard și explorator englez, inițiază o nouă expediție, al cărei scop era să adune cât mai multe detalii despre ce s-a întâmplat cu 75 de ani în urmă. Ceea ce a rezultat este cartea Last Hours on Everest', o scriitură superbă, pigmentată cu un fin umor englezesc și cu detalii colorate din viața extrem de spumoasă a lui George Mallory, una dintre figurile centrale ale vieții studențești de la Cambridge.

Ca să vă faceți o idee despre oamenii atrași de alpinism la începutul secolului XX, din grupul de cățărători însuflețiți de Mallory, unul era viitorul economist de geniu John Maynard Keynes, cinci aveau să ajungă miniștri, în timp ce 15 urmau să fie înnobilați cu titlul de cavaler.