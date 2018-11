PORȚIA DE CARTE Recomandările de lectură ale acestui weekend vin din partea Alinei Alexoi și a Dariei Russo

Alina Alexoi, reporter și realizator TVR Sport, știe să-și aleagă personajele din domeniul profesiei sale. Astăzi Andre Agassi e cel pus în valoare, pentru personalitatea sa fascinantă și pentru cariera sa scânteietoare.

Open. O autobiografie – (Andre Agassi, Editura Publica)

Am cumpărat cartea cu ceva timp în urmă, dar nu am citit-o din prima, cum se întâmplă de obicei. Căutam momentul, așteptam starea și aveam impresia că n-o să aflu prea multe lucruri noi despre Agassi. Nu a fost așa.

Uneori, campionii nu sunt ceea ce par a fi. Aparentele sunt înșelătoare. Pe teren, la început, nu l-am plăcut. Am comentat meciuri jucate de el. Era prea rebel, era nonconformist. Mie îmi plăcea Edberg, îmi plăcea Sampras. Agassi îmi părea neserios, uneori arogant, eraun bad-boy al tenisului.

Am înțeles însă citind autobiografia lui de unde veneau toate. Agassi și-a deschis inima, a avut curajul de a spune povestea adevărată. A urât și a iubit tenisul în același timp. Mai multa ură decât iubire. Tatăl lui i-a impus tenisul. Obligația a devenit chin, apoi a devenit destin. A învățat să discute cu el însuși, să întrebe și să răspundă. El a trăit fiecare meci ca pe o viață în miniatură. A urcat, a coborât, s-a reinventat, a supraviețuit în vârtejul numit tenis.

Cu bune, cu rele, la finalul carierei lui chiar l-am simpatizat, mai ales dupa ce s-a căsătorit cu Steffi Graf. S-a eliberat cred, povestindu-și viata. Cartea merită citită cu siguranță, Agassi are locul lui in istoaria tenisului.

Star Wars de hârtie

La 9 ani, Daria Russo citește cu drag cărțile potrivite anilor ei. În rest îi plac pisicile și înotul, niciodată matematica.

Curiosul caz al lui Origami Yoda (Tom Angleberger, Editura Arthur)

Am cumpărat cartea aceasta pentru Clubul de Lectură de la școală și zău că nu am regretat deloc!

Sunt aventurile lui Dwight și Tommy, doi prieteni buni care au nevoie de Marele Yoda pentru a putea trece prin clasa a șasea. Dwight se pricepe să facă origami și, într-o zi, îl meșterește chiar pe Yoda, care prinde viață. Purtat mereu pe degetul lui Dwight, el dă sfaturile distractive și îi ghidează pe cei doi amici, ajutându-i să iasă din buclucuri.

Ilustrațiile, sunt, de asemenea, extraordinare și fac cartea mai ușor de citit. Multe personaje sunt amuzante, dar preferatele mele sunt Dwight, care e un ciudat, și Tommy, care trece mereu printr-o grămadă de momente stânjenitoare. Dar nu voi dezvălui aceste momente, vă voi lăsa să le descoperiți singuri!

Rubrică îngrijită de Oana Dușmănescu