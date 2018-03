Poşta Română “inventează” curierii personali pentru livrări rapide

Compania Naţională Poşta Română anunță că îşi extinde portofoliul de servicii cu un produs de nişă, ţintit pe un segment de public urban, care caută “livrări rapide, eficiente şi discrete”. Noul serviciu este diponibil în 17 orașe.

Potrivit unui comunicat remis Libertatea, noul serviciu al Poștei Române se numește „Luxury Post Express”. Instituția a înființat o structură nouă intitulată “Servicii Express” care coordonează un sistem door-to-door. Prin Oficiile Express ale Poştei Române, clienţii pot trimite, în aceeaşi localitate, cadouri, dar şi orice fel de alte colete, de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 – 18:00, care vor ajunge în aceeaşi zi.

“Trimiterile sunt împărţite în funcţie de greutate în două categorii, până la 5 kg şi peste 5 kg. Am proiectat acest nou serviciu same day, pe care îl recomandăm clienţilor business, dar nu este limitat la aceştia. Persoanele fizice şi juridice vor descoperi rapid că la Poşta Română găsesc cel mai bun raport preţ/calitate pentru servicii superpremium şi luxury de curierat”, se arată în comunicatul Poștei.

Pentru început, serviciul de curierat ultra-rapid va fi disponibil în Capitală dar și în orașele de reşedinţă din: Bucureşti, Argeş, Ialomiţa, Prahova, Dolj, Gorj, Vrancea, Cluj, Bihor, Sălaj, Alba, Covasna, Sibiu, Iaşi, Neamţ, Constanţa şi Vrancea.

Orice trimitere mai uşoară de 5 kg costă 19 lei (fără servicii adiţionale, cum ar fi confirmare de primire electronică), în timp ce orice trimitere de la 5 kg la 10 kg va costa 25 de lei.

Potrivit Poștei Române, pentru a beneficia de serviciu clientul contactează telefonic oficiul poştal express din oraş şi plasează comanda expediţiei. Agentul curier se deplasează la adresa comunicată şi preia trimiterea. Aceasta este preluată şi livrată la destinaţie, la ora comunicată de client (same day sau next day), fără a mai trece prin filtre suplimentare. Fiecare trimitere este monitorizată live prin sistemul Track and Trace.

CITEȘTE ȘI

EXCLUSIV/ ANAF, pe urma comenzilor online din China: 750.000 de colete poștale au fost verificate anul trecut

EXCLUSIV / De ce întârzie coletele comandate din China. Haos în depozitele Poștei Române (VIDEO)