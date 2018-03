Povestea dramatică a lui Nicolae Neagoe, bronz la bob două persoane la Olimpiada din 1968, singura medalie românească la JO de iarnă: ”Nu vrea să mor până nu o să văd iar pârtie la Sinaia”

Povestea dramatică a lui Nicolae Neagoe, bronz la bob două persoane la Olimpiada din 1968, singura medalie românească la JO de iarnă: ”Nu vrea să mor până nu o să văd iar partie la Sinaia”.

De-a lungul istoriei Olimpiadelor de iarnă, România a cucerit o singură medalie, bronzul de la bob 2, din 1968. De la performanța realizată de Nicolae Neague și regretatul Ion Panțuru s-au împlinit pe 11 februarie fix cinci decenii!

Are cuvântul un personaj coborâț parcă din vremuri demult apuse. Era o perioadă când contam, dacă nu la sporturile de iarnă, măcar la bob!



Povestea dramatică a lui Nicolae Neagoe, 50 de ani de la singura medalie olimpică de iarnă

”Da, pe 11 februarie s-au împlinit 50 de ani de la prima șisingura medalie olimpică românescă la Joucurile de iarnă! Am vrut chiar să organizez un eveniment, la Sinaia, însă vremea n-a ținut cu mine! Poate că lumea nu știe, dar eu sunt imobilizat într-un scaun cu rotile. În acele zile, a fost zăpadă mare și mi-a fost imposibil să mă mai ocup de acțiunea pe care o preconizam. În plus, ar fi trebuit să merg cu mașina mea de la Brebu, însă cel care mă ajută ca șofer lucrează în schimburi și nu a fost liber pe 11”, spune Nicolae Neagoe (76 de ani. născut pe 2 august 1941, la Sinaia, Prahova).



Un personaj de care viața n-a avut milă, dar care la minte și la vorbă e la fel de ager ca la 20 de ani!

Povestea dramatică a lui Nicolae Neagoe: în cărucior cu rotile, i-au tăiat piciorul stâng, accident vascular cu semipareză, spondiloză pe mâna dreaptă și diabet

”În iunie sunt patru ani de când mi-au tăiat degeaba piciorul stâng! Au vrut să mi-l taie tot, până la urmă m-au lăsat doar fără laba de la stângul. Am o proteză, dar nu prea mai e bună. Una nouă m-ar costa 4.200 de lei și nu am de unde să-i scot”, dezvăluie, trist, cel care a făcut lupte și fotbal, dar s-a îndrăgostit iremediabil de bob. Acum se deplasează într-un cărucior cu rotile, ”dar, când am oaspeți, reușesc să mă ridic și în picioare și să merg puțin cu ajutorul bastonului”.



La acest necaz, se adaugă un accident vascular soldat cu o semipareză și spondiloza pe mâna dreapta care îi face probleme și când vrea să tasteze un număr pe telefonul mobil.



”În plus, duc un diabet din 1990, sunt pe insulină! Cred că boala m-a și înrăit așa. Am doi amici cu care mă văd la Câmpina, le spun povești despre bobul nostru fermecat și despre pârtia-minune de la Sinaia, iar iei îmi transmit să-i las în pace cu basmele mele”.



”Nea Nicu” e nervos și are de ce.



Pârtia de la Sinaia se degradează încontinuu și a ieșit de peste deceniu din circuitul sportiv. Peste pârtia de bob s-a așternut uitarea. Plină de buruieni, cu elemente de fier lipsă, acoperită de vegetație. Pe vremuri, pe perioada iernii, în zonă era agitație. Construcția a fost realizată în perioada 1974 – 1976. Cu pârtia din Sinaia inutilizabilă şi fără o alternativă viabilă la dispoziţie, sportivii români au ajuns într-o situaţie incredibilă. Începând cu 2007, campionatele naţionale de bob şi sanie se dispută în afara ţării. Destinaţia aleasă este Austria.

10 milioane de euro ar fi necesare pentru reabilitarea pârtiei de bob şi sanie din Sinaia

“Nu avem nici o pârtie de gheaţă pentru bob sau sanie în ţară. Avem doar trei pârtii de starturi, dar acestea sunt pentru pregătirile de vară”, spunea Sorin Buta, preşedintele Federaţiei de Bob şi Sanie. Singura pârtie omologată de federaţia internaţională este cea de la Sinaia. Un “şarpe” metalic de 1.500 de metri, cu 13 curbe care, în prezent, se degradează fără ca acest lucru să intereseze pe cineva.

“Şi eu îmi doresc de mult timp ca ea să treacă în proprietatea oraşului, dar momentan aparţine de MTS. Am făcut numeroase demersuri pentru a o prelua în proprietate, dar nu am reuşit până acum” – primarul Vlad Oprea

Incredibil! Pista de bob de la Sinaia, folosită la o cursă de alergare / FOTO&VIDEO

Exact asta e marea supărare a fostului campion: pârtia! Nicolae Neagoe e liderul unui grup de inițiativă creat cu scopul de a relua activitatea sportivă de iarnă în Sinaia.

Povestea dramatică a lui Nicolae Neagoe: ”Groparii sportului românesc de iarnă sunt în strada Vasile Conta”



”Am făcut zeci de intervenții, rapoarte, către federație, primărie, MTS! Pârtia a ajuns, cu timpul, un dezastru. La startul intermediar, de exemplu, pe unde trece viaductul pe drumul cotei, e real pericol de prăbușire. Turiștii care trec p-acolo habar n-au ce pericol îi paște. Eu fac un film serial, cu mai multe episoade, despre această pârtie, perioada 1975-1995. Groparii bobului și saniei din România, ai sporturilor de iarnă în general sunt pe strada Vasile Conta, nr. 16 (n.r. sediul MTS). Scopul meu? Nu vreau să mor pâna când nu văd revenirea centrului olimpic la viață. Trebuie o Ordonanță de Urgență dată de Guvern pentru a se trece la reabiliatarea pârtiei”, spune venerabilul, fost angajatul MTS în funcția de administrator al bazelor Pârtia de Bob – Sanie Sinaia și Complexu Național pentru Pregătirea Loturilor Naționale Sportive Piatra Arsă din Masivul Bucegi, de unde a și ieșit la pensie.

”Sportivii și olimpicii din învățâmânt prezintă adevărata imagine a României, nu corupția și hoția politicienilor”

”Noroc că stau bine cu inima! O să ne ducem la un cămin, când nu vom mai putea avea grijă de noi, asta vorbesc și cu colegul meu, Dumitru Focșăneanu. Nu poti sa mori fara lumânare, nu?!”.

Un titlu și un bronz european la bob 4, un argint și un bronz continental la bob 2, plus bronzul olimpic din 1968

Nicolae Neagoe a început sportul la 13 ani, practicând, mai intâi, luptele și fotbalul, la Clubul Carpați din Sinaia. La 20 de ani s-a îndrăgostit de coborârile cu bobul și a început să practice acest sport de performanță la Clubul Schi-Bob Sinaia.

În 1967, la Igls, in Austria, a cucerit titlul european la bob de patru persoane, alaturi de Ion Panțuru, Petre Hristovici și Gheorghe Maftei, iar la bob de două persoane, alături de Panțuru, a fost medaliat cu argint. În 1969, la CE de la Cervinia, a urcat pe teapta a doua a podiumului, tot alături de Panțuru, iar în 1970, la bob de patru persoane, a obținut medalia de bronz. A intrat în istoria sportului românesc ca facând parte din echipajul care a obținut prima medalie la Jocurile Olimpice de iarnă, după ce, alături de Ion Panțuru, a cucerit bronzul la bob doua persoane.

După retragerea din activitatea competițională, Nicolae Neague a devenit antrenor la clubul care l-a consacrat.

A primit titlul de Maestru Emerit al Sportului.



Palmares olimpic

Grenoble 1968 – bob două persoane/ locul 3

Grenoble 1968 – bob patru persoane/ locul 4