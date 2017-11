Gabriel Huian a apărut prima dată “la televizor” în urmă cu 13 ani, când era doar un copil. Primul lui rol a venit după ce a trimis câteva fotografii unei agenții care căuta puști pentru videoclipuri sau filme. A trecut un an până să primească un răspuns. Dar l-a primit. Și așa a apărut în videoclipul Corinei și al lui Pacha Man, Noi doi. De aici a urmat un șir de filme în care Gabriel s-a descurcat de minune. Din 12 noiembrie, fanii serialului “Umbre” îl reîntâlnesc în rolul lui Teddy, fiul mafiotului.

În 2004, Corina și Pacha Man aveau nevoie de niște puști care să joace fotbal printre blocuri în clipul melodiei “Noi doi”. Printre băieții de cartier îl putem vedea și pe timidul Gabriel Huian, în primul său rol.

Îmbrăcat într-un tricou larg al lui Inter Milano, Gabriel este un puști care se uită uluit la Corina, o apariție extrem de sexy. Reacția lui , felul în care a …intrat în rol i-au plăcut și regretatului regizor Cristian Nemescu, cel care l-a cooptat, în 2006, în filmul Marilena de la P7.

Aici Gabriel joacă un rol mult mai complex, în care se îndrăgostește de o prostituată. Filmările din Ferentari, seringile consumatorilor de droguri, mediul promiscuu…nimic nu l-a speriat pe Huian, determinat să își facă bine treaba și să devină actor adevărat.

“Gaby era atât de mic…Mic! După ani de zile ne-am revăzut la un casting și nu l-am recunoscut. I-am recunoscut ochii ăia mari și verzi și nu-mi venea să cred că e el. Un adolescent înalt! Era micuț la filmările de la Marilena de la P7, avea 12 ani, nici nu mai știu. Cred că și pentru el a fost șocant să filmeze printre seringi, heroinomani în Ferentari! Își dorea să fie actor de atunci. Era foarte bun! La casting a fost printre cei mai buni”, ne-a povestit Andreea Samson, alături de care Gabriel a jucat în Marilena de la P7.

Coleg cu Vlad Ivanov

Cum un rol bun îl aduce pe următorul, regizorul Constantin Popescu l-a vrut pe Gabriel în filmul “Principii de viață”, unde joacă alături de Vlad Ivanov.

Suntem în 2010 deja. Între timp, pasiunii pentru actorie a lui Gabriel Huian i se adaugă și cea pentru desen. Are câteva pe care le păstrează și care apar și într-un filmuleț realizat de cei de la All About Romanian Cinema – O zi din viața lui Gabriel Huian.

“Eu nu neapărat că iau totul în glumă, ci doar că..respect foarte mult conceptul de creație. Actoria îmi dă fix libertatea asta de a putea să mă joc și să fiu conștient că pot să mă folosesc de un personaj sau de un anumit scenariu ca să mă pot juca în afara societății ăsteia”, spune Gabriel în filmuleț.

“Teddy e un simbol al generației lui“

În 2014, îl găsim în distribuția din “Umbre”, în rolul lui Teddy, fiul mafiotului Căpitanu’.

“A fost primul proiect mare după ce am terminat facultatea. Un proiect foarte mișto. Am avut foarte multe de învățat”, spunea Gabriel la finalul sezonului întâi. Acum, că s-au încheiat deja filmările la sezonul doi, care are premiera pe 12 noiembrie, spune că “Teddy este un symbol al generației lui”, motiv pentru care e atât de apreciat. Nu l-a desenat, însă, până acum. În schimb, printre porteretele pe care le-a realizat se numără cel al personajului feminin Magda, interpretat de Mădălina Craiu. Ce se întâmplă însă în sezonul 2? Potrivit HBO, Relu (Şerban Pavlu) bate palma cu mafiotul constănţean Toma (Dorel Vişan) pentru a-l lichida pe Căpitanu’ (Doru Ana) şi apoi află că fiica lui (Mădălina Craiu) aşteaptă un copil cu băiatul Căpitanului (Gabriel Huian). Totul se complică după ce în peisaj apar un polițist murdar (Emilian) şi fratele Căpitanului, aterizat din Spania, adevăratul lider local (Nicu).