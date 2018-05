Fotografia unui român care plimbă în parcul Carol din Capitală o duzină de câini și are o pisică pe umăr a devenit virală, o dată cu povestea din spatele imaginii. Iubitorul de animale este un bărbat originar din Pitești, care și-a făcut o asociație de protecție a patrupedelor. Acasă, a adoptat nu mai puțin de 46 de câini și 4 pisici. ”Nu mi-aş încredinţa animalele nimănui, sunt familia mea” spune Gabriel Octavian Preda.

Octavian Preda are 41 de ani, este inginer auto originar din Pitești și are o pasiune de suflet: iubește de mic animalele. A salvat sute de necuvântătoare, chiar el le-a pierdut numărul și a pus bazelele unei asociații de protecție, Riff, după un cățel pe care l-a îndrăgit foarte tare. Acasă la el, familia este compusă din 46 de câini și 4 pisici. Recent a fost fotografiat înconjurat de patrupede la plimbare prin parc, și a acceptat să-și facă cunoscută povestea, notează adevărul.ro

Pentru Octavian, totul a început în epoca lui Nicolae Ceaușescu, când mutările forțate la bloc au adus mii de animăluțe în stradă.

”În 1990, la blocul unde locuiam era o câteluşă a unora pe care-i demolase Ceauşescu şi le dăduse repartiţie la bloc. Căţeluşa fătase şi puii erau inca mici. Au luat-o hingherii fără să le pese. Puii au murit mâncaţi de viermi. Eram copil şi am făcut tot ce am putut să-i salvăm. Am crezut că nu se putea face nimic pentru ei atât timp cât nu mai era mama lor alături… Ulterior, când am început să salvez şi am constatat că poţi să-i ajut alăptându-i, am realizat cât de meschini au fost adulţii din acele blocuri, vecinii mei. Plânsetele puilor de căţei le auzeam şi noi, ca şi copii, dar şi părinţii noştri, numai că ei nu au facut nimic pentru acei puiuţi de căţel… Sute de adulţi au lăsat sa moară 6 nefericiţi în chinuri groaznice. Aşa a fost mereu şi aşa va fi, din păcate. egoism, indiferenţă, nepăsare, răutate, invidie, lipsă de respect”, povestește Octavian Preda.

S-a atașat de un cățel depresiv

În urmă cu câţiva ani, Gabriel Octavian Preda a creat Asociaţia pentru protecţia animalelor Riff, după numele unui cățel pe care l-a adoptat de la o familie care avea un bebeluș și izolase animalul într-un țarc. Stăpânii l-au dus la medic pentru că refuza să se mai hrănească și să bea apă iar diagnosticul a fost…depresie. Octavian l-a adoptat și i-a oferit o viață nouă, iar Riff a devenit cel mai bun prieten al lui.