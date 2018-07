Cristina mergea cu bicicleta pe podul Westminster când a văzut oameni strigând, iar un trecător îi spune să se întoarcă înapoi, deoarece a avut loc un accident teribil. În schimb, ea și-a păsat bicicleta și a continuat pe jos. Are pregătire medicală și s-a gândit că ar putea fi de ajutor.

Povestește că a ajuns la un tânăr întins pe carosabilul umed, cu un alt bărbat aplecat peste el. „Te rog, poți să preiei? Trebuie să plec”, i-a spus Cristinei omul aflat în picioare și apoi pleacă.

Cristina este de acord și îngenunchează, a luat mâna bărbatului rănit și a început să vorbească cu el.

„Este uimitor cum prietenia noastră a pornit din ceva atât de teribil. Noi doi nu ne-am fi întâlnit în mod obișnuit. Suntem de vârste diferite, avem profesii diferite și trăim și lucrăm în domenii diferite', spune Will.

Un an mai târziu, cei doi sunt împreună. Will, are 25 de ani, iar Cristina, 34 de ani. El s-a născut și a crescut în Londra, în timp ce ea este din Portugalia, dar s-a mutat în Marea Britanie în urmă cu 12 ani.

Atacul terorist comis de Khalid Masood pe 22 martie 2017, i-a adus pe amândoi în același loc, în același timp.

Will crede că a fost a doua persoană care a fost lovită de mașina lui Masood. Cristina l-a întâlnit după doar câteva minute de la atac. „Will nu arata grav rănit, dar era foarte confuz”, spune ea. „L-am ținut în brațe și am încercat să-l liniștesc punându-i multe întrebări. Stăteam pe drum, urmărind această scena groaznică și purtam o conversație normală despre părinții și slujba lui”, mai spune tânăra portugheză.

Will a fost luat la spital de ultima ambulanță, dar Cristina nu a avut loc, așa că acolo s-au despărțit.

Cristina a continuat să creadă că a fost un accident până când și-a sunat prietenul, iar acesta i-a spus că a fost un atac terorist. Ajunsă acasă, Cristina a sunt la firma unde lucra Will și le-a explicat ce s-a întâmplat. „Știam multe despre el, așa că l-am găsit pe Facebook și i-am lăsat un mesaj spunând:” Sper că ești bine. Ține-mă la curent'.

Între timp, starea lui Will a început să se înrăutățească. El a fost diagnosticat cu o disecție a arterei carotide. Când s-a trezit, amintirile accidentului au fost destul de neclare, dar tânărul și-a amintit că o femeie a avut grijă de el și a vrut să o găsească să-i mulțumească. „Mă gândeam că ar putea fi spaniolă și știam că are o dantură bună pentru că mi-o aminteam zâmbind mult. Am vorbit cu polițiștii și i-am rugat să o găsească printre martori să iau legătura cu ea', povestește Will.

La o lună după atac, tânărul a fost dezamăgit să afle că poliția nu a găsit-o pe femeia care l-a ajutat. Dar a doua zi când și-a verificat pagina de Facebook, a văzut câteva mesaje de la persoane care nu le avea în lista de contacte. „Am avut unul de la un văr și apoi am dat peste un mesaj de la Cristina care spunea ‘Nu cred că îți aduci aminte de mine, dat te-am ajutat pe Westminster Bridge. Spune-mi te rog că ești bine. Am fugit și l-am citit mamei și tatălui meu, dar nu am putut termina. Amândoi erau în lacrimi', spune Will.

Tânărul i-a răspuns imediat Cristinei și au stabilit să se întâlnească. „A fost atât de ciudat”, spune Cristina. „Eu m-am simțit foarte apropiată de Will, dar el nu își amintea conversația noastră'.

„Am recunoscut-o imediat. Și ne-am îmbrățișat', spune și Will.

El a adus la întâlnire o hartă astfel încât Cristina să-i poată indica unde l-a găsit. De asemenea i-a adus o felicitare de la mama sa în care îi mulțumea pentru că a avut grijă de el pe pod.

În următoarele săptămâni au continuat să se întâlnească la cafea. La început, Will a vrut să știe mai multe detalii despre atac, dar încet discuțiile lor s-au îndreptat spre ceea ce se întâmpla în viața lor.

„Cum devii prieten cu o persoana? Cred ca ne-a apropiat faptul că gândeam la fel', spune Will.

„A fost ceva natural”, este de acord Cristina.

Portugheza a încheiat relația de lungă durată cu iubitul ei, în timp ce Will a început un job nou , iar prezența unuia lângă celălalt a fost foarte importantă. „Nu există nici un manual care să te învețe cum să continui după ce ai trecut printr-un atac terorist”, spune Will care adaugă că prezența Cristinei a fost foarte importantă. „Ea nu se purta cu mănuși cu mine și era foarte onestă”.

Cristina spune la rândul ei că „Mă simt privilegiată să-l fi avut pe Will în preajma mea anul acesta. Este o persoană generoasă și sensibilă și foarte deschisă. Întâlnirea cu el a marcat un nou capitol în viața mea'.

„Cristina este foarte puternica și o persoană cu adevărat minunată. Ea a fost îngerul meu în acea zi pe pod', concluzionează Will.

