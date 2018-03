Premierul Dăncilă explică greșeala cu ”imunoglobina”: ”Cine nu greșește, nu muncește. Am fost supărată pe mine”, a spus premierul Viorica Dăncilă, duminică, la Antena 3, după ce în ultima ședință de Guvern a repetat de șase ori cuvântul ”imunoglobină”, în loc de ”imunoglobulină”.

”Accept întotdeauna criticile, consider că sunt constructive, dar m-aș fi bucurat să vadă ce este ăn spatele acestei greșeli că s-a rezolvat problema. A greși este omenește, cine nu greșește nu muncește. Nu mai știu dacă scria pe foaie, sunt multe presiuni, poate am mai făcut greșeli, poate voi mai face, sunt foarte puțini oameni care nu au greșit”, a spus șefa Executivului.

Ea a precizat că ”nu are termenii legați de medicină, nu este medic, dar nu vrea să se justifice, pentru că a greșit și își asumă.

”Mi-am dat seama imediat după ședința de Guvern ( că am pronunțat greșit imunoglobulină, nr). (…) Am fost supărată pe mine, că am greșit. Accept critica”, a spus Dăncilă.

Viorica Dăncilă, pusă în încurcătură, în ședința de Guvern: A pronunțat de șase ori cuvântul „imunoglobină” în loc de „imunoglobulină”, în timp ce se referea la criza din sistemul de sănătătate, legată de lipsa imunoglobulinei și care a dus la declanșarea Mecanismului European de Protecție civilă.

Ministerul Sănătății a luat deciza de a declanșa Mecanismul European de protecție civilă pentru asigurarea cantității de imunoglobulină necesară pentru tratamentul populației.

„Având în vedere discontinuitățile apărute începând de anul trecut în aprovizionarea cu imunoglobulină umană, Ministerul Sănătății a luat deciza pentru declanșarea Mecanismului European de protecție civilă. Deciza a fost aprobată de premierul României. Declanșarea acestui mecanism se realizează în baza Deciziei nr. 1313/2013 a Parlamentului și Consiliului European, în vederea asigurării cantității necesare de imunoglobulină umană pentru tratamentul pacienților români”, explică MS.