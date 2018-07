În luna noiembrie a anului trecut, Dănuț Hohotă, preot în comuna gălățeană Schela, a accidentat mortal cu mașina un bărbat de 49 de ani și apoi a plecat de la locul accidentului. Preotul, care era băut, a fost reţinut și apoi arestat preventiv.

Preotul Dănut Hohotă, în vârstă de 45 de ani, a fost judecat pentru pentru ucidere din culpă, conducere sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentulu

Judecătoria Galați l-a condamnat la doi ani de închisoare pentru ucidere din culpă, un an și șase luni pentru părăsirea locului accidentului și un an și șase luni pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

După contopirea celor trei pedepse Dănuț Hohotă a rămas cu pedeapsa cea mai grea, respectiv doi ani de închisoare, la care se adaugă sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse, astfel că în final acesta a primit trei ani de închisoare.

Instanța a dispus suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi a stabilit un termen de supraveghere de trei ani, pe durata termenului de supraveghere Hohotă fiind obligat să respecte mai multe măsuri de supraveghere.

De asemenea, instanța gălățeană a stabilit ca pe parcursul termenului de supraveghere preotul să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii în cadrul Primăriei comunei Schela sau la Şcoala Gimnazială „ Lascăr Catargiu', din aceeași comună, pe o perioadă de 70 de zile lucrătoare.

În urma anchetei, s-a stabilit că preotul Dănut Hohotă avea o alcoolemie de 1.34 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Imediat după producerea accidentului, preotul Dănuţ Hohotă a fost suspendat din funcţie de către conducerea Arhiepiscopiei Dunării de Jos. Arhiepiscopia anunța că a luat cunoştinţă cu „adâncă mâhnire' de accidentul rutier provocat în 12 noiembrie, în localitatea Schela, de către preotul Dănuţ Hohotă, de la parohia Negrea, soldat cu decesul unei persoane în vârstă de 49 de ani.