„Iubesc jurnaliștii și, de aceea, s-ar putea să organizez un banchet special pentru ei în această seară, la ambasada Arabiei Saudite”, a spus Milos Zeman, potrivit Euronews.

Afirmația i-a atras critici din partea organizației Reporteri fără Frontiere, care a catalogat gluma drept una „de prost gust” și a precizat că Milos Zeman ar trebui să le prezinte scuze jurnaliștilor.

În același timp, pe rețelele de socializare circulă o altă glumă dură, dar reală, de această dată la adresa Arabiei Saudite.

„Come in peace, leave in pieces” (in trad. „vii cu gânduri pașnice, pleci în bucăți”) – un joc de cuvinte între pecea (pace) și pieces (bucăți), care face referire la destinul crunt de care a avut parte jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, care a fost ucis pe 2 octombrie în consulatul saudit din Istanbul.

