Preşedintele a respins acuzațiile care au circulat pe reţelele de socializare conform cărora a fost înlocuit de o sosie sudaneză. În ultima vreme, el a petrecut perioade îndelungate în concediu, fiind bolnav.

„Aceste zvonuri ignorante nu sunt surprinzătoare – când am fost în concediu medical anul trecut, multă lume a sperat că am murit”, a spus Buhari într-o înregistrare video postată duminică pe Twitter.

One of the questions that came up today in my meeting with Nigerians in Poland was on the issue of whether I‘ve been cloned or not. The ignorant rumours are not surprising — when I was away on medical vacation last year a lot of people hoped I was dead. pic.twitter.com/SHTngq6LJU

— Muhammadu Buhari (@MBuhari) December 2, 2018