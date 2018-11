Medicul oftalmolog Laura Mareș s-a antrenat asiduu în ultimii cinci ani, dedicându-și timpul liber după două joburi, și grija pentru fiica ei de 10 ani. „Vară, iarnă, toamnă, pe ploaie, fac scări pe Stadion. Şi în Grădina Botanică mă antrenez, însă în general la Stadion. Acolo mă ştie toată lumea spune doctorița, pentru ziaruldeiasi.ro

Se antrenează de trei sau patru ori pe săptămână, câte două ore pe fiecare ședință. Nu îşi permite să îşi ia perioade de pauză foarte lungi şi mărturiseşte că acum, la întoarcerea din Himalaya, este cea mai lungă perioadă în care nu s-a antrenat.

„Acum cred că este cea mai lungă perioadă de pauză, două săptămâni. În prima săptămână când m-am întors am fost «semicomatoasă», de luni am început serviciul, iar de dimineaţă şi până seara am programări la cabinet, spune medicul.

Doctorița a reuşit să atingă cea mai înaltă înăţime a vârfului Ama Dablam din Himalaya, aflat la 6.812 metri faţă de nivelul mării, pe 22 octombrie, fiind însoţită doar de Justin Ionescu, antrenor de alpinism şi escaladă, alături de care a mai realizat expediţii.

Călătoria spre Ama Dablam a început însă pe 5 octombrie în Kathmandu, cei doi sportivi trecând prin etapa de aclimatizare pe Valea Kumbu, ajungând mai apoi în tabăra Ama Dablam. Au urmat apoi ture repetate între tabăra de la poalele muntelui şi cele două tabere intermediare spre vârf, fiind necesare câte cinci călătorii între tabere pentru a-şi căra tot echipamentul.

„Cel mai important pe munte şi la o astfel de exepediţie este să nu cedezi psihic, explică Laura Mareş, care povesteşte că rutina unei astfel de călătorii, aşteptarea vremii propice şi lupta cu aerul rarefiat îi pot doborî şi pe sportivii cel mai bine antrenaţi fizic.

Pentru 2019, medicul oftalmolog își propune să atingă cota de 8.000 de metri.

Sursa foto: ziaruldeiasi.ro