Președintele american indică că singurul vinovat pentru situația în care se află Cohen este chiar avocatul.

„Michael Cohen se face vinovat de multe delicte care nu au legătură cu mine. A vrut să îl pună într-o postură negativă pe preşedinte pentru a obţine o sentinţă redusă, ceea ce s-a întâmplat”, a scris Trump într-o postare pe Twitter.

Șeful de la Casa Albă mai arată că nu l-a împins pe Cohen să facă infracțiunile care i-au adus condamnarea.

„Eu nu i-am ordonat niciodată lui Michael Cohen să încalce legea. A fost avocat şi s-ar presupune că ştie legile. Este vorba de «consiliere juridică», iar un avocat are o responsabilitate mare dacă este făcută vreo eroare. De aceea sunt plătiţi”, a adăugat Trump.

I never directed Michael Cohen to break the law. He was a lawyer and he is supposed to know the law. It is called advice of counsel,' and a lawyer has great liability if a mistake is made. That is why they get paid. Despite that many campaign finance lawyers have strongly……

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2018