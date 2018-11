Iordache a da, marţi, o reacţie la criticile dure venite din partea preşedintelui Klaus Iohannis, la adresa liderului PSD Liviu Dragnea.

„Din partea noastră considerăm că preşedintele ar trebui să joace rolul acela de mediator, constatăm că la anumite ore preşedintele iese şi critică anumiţi lideri ai PSD sau ALDE şi cred că nu e normal. Eu cred că preşedintele ar trebui să revină la rolul acela de mediator. Eu înţeleg că a intrat în campanie şi pentru campania de la anul vine cu astfel de atacuri, dar cred că nu îşi au locul. Am crezut că este lămuritoare discuţia pe care am avut-o la Cotroceni cu dumnealui, care a vizat legile Justiţiei, codurile şamd şi cred că fiecare ar trebui să ne vedem ceea ce avem noi de făcut”, a afirmat Iordache, la Palatul Parlamentului.

El a susţinut că nu sunt probleme privind păstrarea majorităţii în Parlament. „Vom moderniza în continuare tot ce înseamnă legislaţie, vom duce la îndeplinire programul de guvernare. În Parlament, şi la Cameră, şi la Senat, avem majoritate împreună cu ALDE, aşa că din punctul nostru de vedere nu sunt probleme”, a spus Iordache.

Klaus Iohannis a avut prima reacție după ce președintele PSD, Liviu Dragnea, a venit la Parlament cu o valiză din care a scos mai multe dosare cu acuzații la adresa președintelui.

Şeful statului a mai spus că, ceea ce a prezentat ieri Liviu Dragnea „este ceea ce astăzi se numeste fake news, minciuni pesediste'.

„Nu pot să nu mentionez valizele şi constat cu tristete că şi în acest domeniu politica românească s-a schimbat. Am avut Caragiale mai demult cu „O scrisoare pierdută', apoi acea faza ciudată cu bileţelul roz pierdut şi regasit. Am ajuns la faza cu valize. Aşa se întâmplă când un infractor ajunge in vârful statului', a spus Klaus Iohannis.

Citeşte şi: Au „detonat” 7 milioane de euro într-o bombă ecologică! Groapă de gunoi din fonduri europene, în inima unei zone turistice