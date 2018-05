„AFLAT, ȘI ASTĂZI, ÎNTR-UN PERIPLU PRIN JUDEȚ, am zărit din mașină, pe marginea drumului, un dud încărcat, în Beba-Veche. Am oprit mașina, am coborât și m-am apucat să mănânc apetisantele fructe direct de pe creangă, ca în copilărie! Doamne, cât de bune-au putut fi! Așa, nespălate, groaznic de neigienice!”, a scris Robu în descrierea filmulețului postat pe pagina sa de socializare.

Cu câteva zile înainte, edilul urbei de pe Bega a postat două filmulețe care îl arată cum încinge câte o horă în diverse localități din Timiș, unde au loc rugi. Robu joacă alături de soție și de alți săteni, cam stângaci.

RUGĂ LA FIBIȘ !Felicitări, domnule Primar Gheorghe-Dorel Carcea, pentru cum arată comuna dv., felicitări, stimați fibișeni! M-am simțit minunat alături de dv. la tradiționala dv. sărbătoare! Publicată de Nicolae Robu pe 17 Mai 2018

A publicat chiar și un filmuleț în care a dat nici mai mult nici mai puțin de zece goluri. Video-ul pus pe rețeaua de socializare este editat și cu reluări.

La începutul lunii mai, Nicolae Robu, un primar excentric, a scris pe Facebook că se simte ca la 30 de ani, că s-a mai îngrășat, dar că e fericit.