Cea de-a treia ediție a celui mai mare festival pe plajă din România, NEVERSEA, va avea loc în perioada 4-7 iulie 2019, în Constanța. Moș Nicolae a trecut deja cu 10.000 de abonamente pe la cei mai înfocați fani ai festivalului NEVERSEA.

Dar, începând de astăzi, toți fanii pot cumpăra abonamente la un preț special pentru cea de-a treia editie a festivalului NEVERSEA.

Acestea se pot achiziționa cu 449 de lei plus taxe. Prețul final al abonamentelor va fi de 599 de lei plus taxe. Sunt disponibile și abonamentele VIP la prețul de 900 de lei plus taxe.



Fanii festivalului pot cumpăra abonamentele de pe site-ul festivalului, www.neversea.com. Între timp, mulți fani se întreabă: Swedish House Mafia la Untold sau la Neversea, în 2019?

