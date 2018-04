Prima personă din lume care a primit două transplanturi de față susține că se simte bine, la trei luni după ce a fost supus ultimei interventii chirurgicale.

Prima față care i-a fost transplantată Jerome Hamon a fost eliminată de medici, după ce organismul bărbatului a respins tratamentul cu antibiotice în timpul unei răceli. Omul, în vârstă de 43 de ani, a rămas într-un spital din Paris, fără față, timp de două luni, perioadă în care medicii căutau donatori compatibili.

”Am acceptat prima față imediat. De această dată a fost la fel”, a spus bărbatul.

Hamon suferă de Neurofibromatoza Tip 1, o condiție genetică rară, care a cauzat creșterea unor tumori pe fața lui.

Primul său transplant a avut loc în 2010 și a fost un succes, dar în 2015, el s-a îmbolnăvit de o răceală banală și în 2015 medicii au început să-i administreze antibiotice. Medicamentele au fost incompatibile cu tratamentul prescris după transplant.

Primele semne de respingere a feței au putut fi observate în 2016, iar în noiembrie 2017, medicii s-au văzut nevoiți să-i elimine fața.

Hamon a trăit fără față, într-o cameră de spital, timp de o lună, la Paris. El nu a putut să vadă, audă sau să vorbească până în luna ianuarie, când a fost găsit un donator. Pentru a evita o altă respingere a feței, lui Hamon i s-a curățat sângele înainte de transpoant.

Momentan nu își poate mișca fața, iar oasele și pielea lui nu sunt aliniate complet, dar este pozitiv în ceea ce privește rezultatul.

”Am 43 de ani, iar donatorul avea 22, așa că am și eu 22 de ani”, a declarat bărbatul pentru presa franceză, potrivit BBC.

Operația a durat două ore și a fost condusă de doctorul Laurent Lantieri, un specialist în transplant de față și mâini, care a participat și la prima operație de transplant de față a lui Hamon. ”În ziua de astăzi, știm că un transplant dublu este fezabil, nu se mai află în faza de cercetare”, a declarat doctorul.

Prima operație de transplant a fost făcută în 2005, în nordul Franței. De atunci, aproximativ 40 de operații au fost duse la capăt cu succes.

Jerome Hamon, the ‘man with three faces’, gets a second transplant | world news https://t.co/n49UwOcpnP pic.twitter.com/xOm85xPU8o

— Dark Newspaper (@DarkNewspaper) April 17, 2018