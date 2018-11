Autobuze fără şoferi, stâlpi de iluminat inteligenţi capabili să înregistreze date privind activitatea fizică şi difuzoare care răspund instrucţiunilor primite de la oameni se numără printre facilităţile din parcul Haidian, relatează Xinhua, citată de Agerpres.

