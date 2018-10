Ducele și Ducesa de Sussex s-au întâlnit cu comunitatea de surfing OneWave și au discutat despre problemele mintale. Ulterior, Harry s-a suit pe Sydney Harbor Bridge alături de concurenții de la Jocurile Invictus.

Pe plaja australiană, cuplul regal a fost primit cu aplauze și țipete de bucurie în timpul ultimei zile din turneul din Australia. Ei s-au întâlnit cu Grant Trebilco și Sam Schumacher, fondatorii comunității OneWeve și au primit din partea lor ghirlande colorate și brățări în culorile curcubeului.

Lovely scenes as the barefoot royals talk mental health on Bondi Beach! #RoyalVisitAustralia pic.twitter.com/vlgmNQwSZD

— Emily Nash (@emynash) October 18, 2018