RĂSPUNS: Nu. Așa cum am mai arătat la această rubrică, renunţarea la succesiune este un act juridic unilateral, expres și solemn, prin care moştenitorul declară că renunţă la titlul de moştenitor. Retragerea sau retractarea renunţării la moștenirea unui defunct este posibilă numai dacă renunţătorul formulează această cerere, la notariat, în termen de 1 an de la deces. Acesta este termenul de pescripţie al dreptului de optiune succesorală, conform Noului Cod Civil. Dar, problema dv este alta și anume, faptul că, din câte am înțeles, mama dv nu și-a trecut la nume terenul respectiv, desi l-a folosit și a plătit impozitul la stat, mulți ani de zile. Trebuie să consultați un notar sau un avocat, cu experiență în acest domeniu.

