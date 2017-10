Procurorul Emilian Eva, de la Parchetul Tribunalului Iași, judecat pentru luare de mită, spălare de bani și efectuarea unor operațiuni financiare incompatibile a fost condamnat la doi ani și 11 luni de închisoare cu suspendare.

Totodată judecătorii au decis stabilirea unui termen de încercare de patru ani de zile în cazul lui Eva, care va trebuie să respecte toate regulile programului de probațiune.

Judecătorii au mai decis achitarea fiicei lui Eva, Bianca Mădălina dar și a nepotului acestuia, Ioan, ambii judecați alături de magistrat pentru mărturie mincinoasă.

Decizia de marți a instanței supreme nu este definitivă și poate fi contestată la un complet de cinci judecători de la aceeași instanță atât de procurorii DNA cât și de magistratul ieșean.

Fostul procuror DNA Emilian Eva, cel care l-a trimis în judecată pe Dan Voiculescu în dosarul privatizării frauduloase a ICA, a fost trimis în judecată pentru fapte de corupție comise după plecarea din Direcție.

El a fost acuzat de luare de mită, spălare de bani, efectuarea de operațiuni financiare ca acte de comerț incompatibile cu funcția în scopul obținerii pentru sine de bani, bunuri, ori alte foloase necuvenite și fals în declarații.

Patima artei

Procurorii au acuză că pe fondul internării tatălui său în spital, magistratul Eva a pretins și primit de la medicul curant al părintelui său bunuri și bani pentru a îi închide acestuia un dosar de corupție în care medicul era vizat de fapte de luare de mită.

Astfel, spun procurorii, după ce a închis dosarul medicului, Eva a primit de la medic diverse bunuri, sub forma unor opere de artă, evaluate la suma de 16.900 de euro (constând într-un număr de 13 picturi), sume de bani, sub forma unor pretinse împrumuturi, în cuantum de 3.900 de euro şi foloase necuvenite (sub forma unui comision de 13.000 de euro perceput de inculpat cu ocazia unei tranzacții perfectate de martorul denunțător), toate în cuantum de 33.800 euro”, au precizat procurorii în rechizitoriu.