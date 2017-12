Programul TV în zilele de Crăciun. Crăciunul e o sărbătoare care se petrece acasă, în familie, cu mese îmbelșugate și, cel mai probabil, în fața televizorului. Cum vremea se anunță cam neprietenoasă, chiar și cei care ar vrea să iasă din casă vor sta, probabil, la căldură, urmărind filmele și emisiunile speciale de sărbătoare. Iată ce vor difuza posturile de televiziune.

Programul TV în zilele de Crăciun la Antena 1

Sâmbătă, 23 decembrie, de la ora 20.00 e difuzată o ediție de sărbătoare a emisiunii “Guess My Age – Ghicește vârsta”, prezentată de Dan Negru – vedeta care a dezvăluit recent, în exclusivitate pentru Libertatea, de ce refuză să apară în reclame – , în care sunt invitați Mirela Vaida, nea Mărin Barbu și Fuego. Cele trei vedete vor trebui să ghicească vârsta a șapte personaje, necunoscuți și persoane publice, care vor apărea în fața lor și astfel să câștige cât mai mulți bani, pe care să-i dăruiască Arianei Gabriela, o fetiță de 9 ani din Roman. Ariana este unul dintre cei 164.000 de copii ai căror părinți lucrează în străinătate, pentru a le putea oferi copiilor lor un viitor mai bun.

Duminică, 24 decembrie, de la ora 20.00, Antena 1 va difuza filmul de desene animate “Frozen – Regatul de gheață”. Anna și Kristoff, un alpinist plin de îndrăzneală, pleacă într-o călătorie prin regatul de gheață pentru a o găsi pe Crăiasa Zăpezii și pentru a salva regatul de la un destin înfiorător. Călătoria le va scoate în cale troli, un amuzant om de zăpadă pe nume Olaf, ființe magice, dar și o mulțime de pericole.

Aventura continuă de la ora 22.00 în “Tomorrowland”, un film SF cu George Clooney și Hugh Laurie în rolurile principale. La miezul nopții e difuzată fantezia “Albă ca zăpada, o poveste întunecată”, cu Sigourney Weaver, Sam Neill și Monica Keena în rolurile principale.

Luni, 25 decembrie, de la 8.00, echipa “Neatza cu Răzvan și Dani” ne aduce o ediție de poveste, într-un decor de vis, împodobit ca pentru marea sărbătoare. Invitați unul și unul îi vor colinda pe simpaticii matinali Dani Oțil și Răzvan Simion: Rona Hartner, Nicole Cherry, Matteo, Alex Velea, Claudia Pavel și Cristina Spătar sunt doar câțiva dintre cei care le vor călca pragul în prima zi de sărbătoare. Tot luni îmbracă straie de sărbătoare și “Prietenii de la 11”. Prezentatorii Diana Munteanu și Florin Ristei vor fi colindați în platou, începând cu ora 11.00, de Amna, Roxana Nemeș, Fly Project, Sofia Vicoveanca, Andreea D, Tara, Grupul Mândre Trotușene, Diana Matei și taraful Cleante.

Seara, de la ora 20.00, Antena 1 difuzează filmul de desene animate “Frumoasa și Bestia”, iar de la ora 22.00, concertul extraordinar de Crăciun al lui Ștefan Bănică.

Marți, 26 decembrie, e rândul emisiunii “Poftiți pe la noi: Poftiți în vacanță” să intre pe post cu o ediție specială, de la ora 20.00. Toți invitații lui nea Mărin sunt părinți și sunt pregătiți să facă tot ce știu mai bine pentru a aduce bucuria pe chipul copiilor veniți în tabără. Andreea Bălan este însoțită în această aventură de soțul ei, George Burcea, iar lor li se alătură Vica Blochina și Nicolai Tand. Nu va lipsi nici Liviu Vârciu, despre care nea Mărin spune că este ca și fiul său!

Programul TV în zilele de Crăciun la Pro TV

Sâmbătă, 23 decembrie, la 12.15, Arnold Schwarzenegger pornește în “Goana după cadou”, un film deja clasic, iar de la ora 14.00, Andra colindă toți românii chiar înainte de Crăciun, în concertul Andra for Hope, organizat în sprijinul Fundației Hope and Homes for Children. Cele mai îndrăgite colinde românești și internaționale vor fi interpretate de artistă, care va chema pe scenă invitați speciali, printre care Andi Moisescu și Andreea Esca.

Filmele zilei de 23 decembrie sunt “Miracolul de pe strada 34” (difuzat la 16.45), “Singur acasă 3” (difuzat la 20.30) și “Greu de ucis 3”, cu Bruce Willis și Samuel L. Jackson (difuzat la 22.30).

Duminică, 24 decembrie, în Ajun, copiii au de văzut un film de animație, “Familia Crood”, la 10.00, iar la 16.30 sunt așteptați din nou în fața televizoarelor, pentru “Hugo”. Seara, de la 20.30, e difuzat un episod special din serialul de comedie “Las Fierbinți”, în care se întoarce Aspirina! Savurosul personaj interpretat de actrița Mirela Oprișor revine în Fierbinți “la pachet” cu Mimi Brănescu – acesta și-a reluat recent jobul de scenatist al serialului, spre marea bucurie a fanilor. După “Las Fierbinți”, la 22.45, intră pe post penultima ediție “Fort Boyard” (ultima e difuzată pe 31). Echipa care trebuie să treacă de această dată prin probele din fort este formată din Ruby, Roxana Ionescu, Cătălin Moroșanu, Vasile Calofir și Sonny Flame.

Tot duminică n-ar trebui ratate fantezia “Pulbere de stele”, care e difuzată la ora 13.00, și comedia “Haos de Crăciun”, care intră pe post la 0.15.

Luni, 25 decembrie, în prima zi de Crăciun, sunt difuzate filmele “Epoca de gheață 4: Continente în derivă” (de la 11.00), “Pinguinii domnului Popper” (de la 16.00) și “Răzbunătorii: Sub semnul lui Ultron” (de la 20.30).

Marți, 26 decembrie, la ora 16.00 e difuzată fantezia “Povești de adormit copiii”, cu Adam Sandler și Keri Russell în rolurile principale, iar la ora 20.30 intră pe post “Albă ca Zăpada și războinicul vânător”, cu Kristen Stewart, Chris Hemsworth și Charlize Theron.

Programul TV în zilele de Crăciun la Kanal D

Luni, 25 decembrie, la ora 15.00, Teo Trandafir și Bursucu prezintă o ediție de sărbătoare a emisiunii “Teo Show”. Creatoarea de modă Ingrid Vlasov ne va arăta cum arată un Crăciun cu stil și ne va da detalii emoționante din viața ei de familie. Reporterii emisiunii vor lua pulsul sărbătorilor acasă la Anca Serea și Adi Sînă, unde copiii vedetei – cinci la număr! – colindă și pregătesc bucate tradiționale alături de mama și de bunica lor. În platou va veni și Tudor de la Fly Project, alături de soția lui, Ana Maria. Aceștia vor povesti cum e primul lor Crăciun în trei, alături de fiica lor, Ilinca.

Programul TV în zilele de Crăciun la TVR 1

Sâmbătă, 23 decembrie, de la ora 18.00 este difuzată o ediție specială a emisiunii “Exclusiv în România”. Vom vedea cum petrec de sărbători românii din Bucovina, mai exact, din satul Mălini, acolo unde cetele de colindători încă păstrează cu bucurie tradiția.

Duminică, 24 decembrie, de la 12.50 până la 14.00 este difuzat, în cadrul emisiunii “Tezaur folcloric”, un concert extraordinar: “Colind din suflet de român”. Cântă: Veta Biriș, Mariana și Adriana Anghel, Nicolae Furdui Iancu și Tudor Furdui Iancu, Cornel Borza, Ioana Ardelean, Ionuț Fulea și Grupul de colindători “Suflet de Român”, Leontina Fărcaș și Grupul de colindători Muguri de Tezaur, Dumitru Dobrican și Dănțăușii din Groșii Maramureșului, Marinela Baba și Grupul de colindători Datina din Alba, Ina Todoran și Grupul de colindători Biienii din comuna Biia, Bianca Șușman și Grupul de colindători Doina Mureșului din Cigud, Angelica Flutur, Ancuța Matei, Roxana Bădescu, Narcisa Băleanu, Ovidiu Homorodean, Marius Brutaru, Bogdana Toma și Grupul de colindători din comuna Peștișu Mic, Hunedoara. Participă și Ansamblul folcloric al județului Alba, cu soliști: Roxana Reche, Floricica Moga, Maria Filimon, Dorina Narița, Cătălin Hașa, Nicolae Plută, Nicolae Tuhuț.

Tot duminică, de la 15.30, în emisiunea “Politică și delicatețuri”, Mircea Dinescu și invitatul său, Grigore Leșe, ne arată niște preparate de sărbătoare… mai altfel: sarmale în țeavă de șorici sau clătite din sarmale.

De la 17.00, la “Povești de Crăciun”, vedetele vin să povestească prin ce întâmplări au trecut de sărbători, în copilărie: Florin Zamfirescu va vorbi despre cel mai frumos cadou pe care l-a primit, Carmen Tanase ne spune cum a trebuit să mănânce trei bucăți de cretă pentru a-și convinge părinții că nu poate trăi fără un cărucior pentru păpuși, iar Radu F. Constantinescu va dezvălui cât de puțin a durat bucuria celui mai frumos dar de Crăciun, o mașinuță roșie cu telecomandă, care s-a dezmembrat din cauza căderii de la înălțime.

Luni, 25 decembrie, de la ora 12.00, Alina Sorescu prezintă o emisiune dedicată celor mici, “Mulțumesc, Moș Crăciun!”, la care participă grupurile de dansatori de la Școala de balet Soleil, Școala de dansuri irlandeze Steysha, Școala de dansuri Pas în Doi și grupurile muzicale Fantezia, Meloritm, Sunetul muzicii și Picii lu’ Soreasca.

Seara, de la ora 21.00, e difuzat concertul “Noaptea Sfântă de Crăciun”, prezentat de Iuliana Tudor și Aurelian Temișan. Cântă: Monica Anghel, Luminița Anghel, Aurelian Temișan, Andrei Lazăr, Vlad Miriță, Lavinia Goste, Andra, Nico, Marcel Pavel, Loredana, Cornel Ilie, Mihai Georgescu, acompaniați de Orchestra Simfonică București și Band-ul Andrei Tudor.

Programul TV în zilele de Crăciun la TVR 2

Sâmbătă, 23 decembrie, Paula – care e născută în ziua de Crăciun -, Ovi și Adrian Enache dau startul veseliei în platoul “Duelul pianelor”. Bradul este împodobit, iar invitații sunt așteptați de la ora 20.00, la o ediție specială. Familia Anghel (Monica și fratele ei, Alex) vin în echipa lui Ovi, iar familia Pavel (Marcel, sora lui, Gina și fratele lui, George) se alătură Paulei. Muzica live nu lipsește, iar vedetele au pregătit cadouri inedite: Adrian Enache va interpreta un colind de Crăciun în stil rock, iar Monica Anghel surprinde cu melodia “Silent Night” în limba chineză. În această ediție, concursul nu va fi punctat.

Duminică, 24 decembrie, la ora 17.10 este difuzată o poveste clasică, “Bambi” (producție americană a anului 1942), nominalizată la trei premii Oscar și câștigătoare a unui Glob de Aur. Apoi, de la 18.30, ascultăm un concert de colinde americane susținut de Corul și Orchestra Tabernacle din Salt Lake City, alături de Natalie Cole. Saeara, de la 20.30, petrecem un “Crăciun în vestul sălbatic”. Filmul îi are în rolurile principale pe Bus Spencer și pe Terrence Hill. De la 22.10, la TVR 2 colindă Lia Lungu, Floarea Calotă, Alexandru Pugna și Colindătorii Năsăudeni.

Luni, de la ora 13.30 e difuzat un desen animat care a fermecat generații cu irezistibilele sale vedete patrupede: “101 Dalmațieni”, producția din 1961. Iar la 15.10, o comedie romantică, “Un soț de Crăciun”, cu Vivica A. Fox și Dominique Swain în rolurile principale.

Tot luni, de la ora 20.00, Virgil Ianțu prezintă o ediție specială “Câștigă România” cu și pentru copii. Trei fetițe și trei băieți, toți elevi de nota 10, se vor întrece în platoul emisiunii! Imediat după această emisiune, la ora 21.10, e difuzat un alt film tematic: “Pactul de Crăciun”, cu Brian Krause și Natasha Henstridge în rolurile principale.

Marți, 26 decembrie, e rândul Marinei Almășan să vină cu o ediție de sărbătoare. Ea îl aduce pe Moș Crăciun în emisiunea “Femei de 10, Bărbați de 10”, de la ora 15.40! Invitații ediției sunt Dan Helciug, Cristina Cioran, Gabriel Dorobanțu, Nico, Gheorghe Turda, Trupa Amadeus, Adrian Naidin, Sanda Ladoși, Mircea Vintilă, Ovidiu Komorniyk și Grupul vocal Allegretto.

Programul TV în zilele de Crăciun la Prima TV

Duminică, 24 decembrie, Prima TV difuzează de la ora 0.30 drama “Crăciun”, despre câțiva newyorkezi singuratici, care se trezesc că au nevoie unul de altul chiar de ajunul Crăciunului. Susan Sarandon o interpretează pe Rose, o văduvă care petrece prea mult timp la patul de spital al mamei sale bolnave de Alzheimer, Nina (Penelope Cruz) e sătulă de crizele violente de gelozie ale iubitului său polițist, Mike (Paul Walker), și rupe logodna, iar un tânăr tulburat (interpretat de Marcus Thomas) încearcă să-și fractureze mâna, ca să poată participa la petrecerea de Crăciun de la spitalul de urgență.

Luni, 25 decembrie, cei mici au de văzut două filme de animație: “Călătorie cu peripeții”, de la ora 11.45, și “A fost odată… ca nici o altă dată”, de la ora 13.30. “Călătorie cu peripeții” este povestea unui hamster, a unui șoarece și a unui porcușor de Guineea, buni prieteni, care, luați de apele unui râu după o furtună violentă, se îmbarcă într-o călătorie de proporții epice, în căutarea căminului pierdut. În “A fost odată… ca nici o altă dată”, vrăjitorul care supraveghează balanța dintre bine și rău în lumea basmelor își ia concediu și pleacă în Scoția. Cele două ajutoare ale sale nu reușesc să controleze situația, iar mama vitregă a Cenușăresei pune mâna pe toiagul vrăjitorului. Astfel, ea controlează toate poveștile și, mai mult, cheamă în ajutor toate personajele rele din basme. Cenușăreasa nu se mai căsătorește cu prințul și trebuie să fugă din calea mamei ei, iar prințul, un prostănac, nu reușește să o apere. Deși nimeni nu se aștepta, cel care reușește să o înfrunte pe zgripțuroaică este slujitorul de la castel, care este îndrăgostit de Cenușăreasă…

Programul TV în zilele de Crăciun la ProCinema

Sâmbătă, 23 decembrie, de la ora 20.30 este difuzat filmul “Crăciunul împreună”, cu Linda Hamilton în rolul principal. Este povestea unei femei care trebuie să-și crească singură copiii după divorț. Când fiica ei o anunță că vine de Crăciun, ea face totul pentru a-i oferi fetei niște sărbători minunate.

Duminică, 24 decembrie, la 16.45 intră pe post un film clasic, “Sunetul muzicii”, din 1965, cu Julie Andrews și Christopher Plummer, iar seara, de la 20.30, e difuzat filmul de animație “Epoca de gheață”.

Luni, 25 decembrie, o minunată poveste de Crăciun își face loc în program de la 18.15: “Spărgătorul de nuci”, cu Elle Fanning, Nathan Lane și John Turturro.

Programul TV în zilele de Crăciun la Happy Channel

Sâmbătă, 23 decembrie, sunt difuzate 3 filme tematice: “O minune de cățel” de la ora 18.00, “Escapadă de Crăciun” de la 20.00 și “Cabana de Crăciun” de la 22.00.

Duminică, 24 decembrie, de la ora 20.00, telespectatorii pot urmări comedia “În căutarea lui Moș Crăciun”, un film din a cărui distribuție fac parte actori precum Laura Vandervoort, Nick Zano și Paula Brancati. Jennifer, o tânără care se ocupă de promoții într-un mall din Boston, se luptă să nu-și piardă locul de muncă și astfel vine cu ideea angajării unui Moș Crăciun nou. David, care încearcă să salveze afacerea familiei sale (o pizzerie), câștigă concursul pus la bătaie de compania la care lucrează Jennifer. Lucrurile se complică însă în momentul în care David află că firma respectivă este aceeași care vrea să ruineze afacerea familiei sale.

La ora 22.00 e difuzat tot un film tematic, “Crăciun în Louisiana”.

Luni, 25 decembrie, de la 20.00 e difuzat filmul “Drumul spre nuntă”, cu Jennifer Grey și Clark Gregg. Fotografa de modă Claire Jameson este pe punctul de a nu mai ajunge la propria nuntă, organizată în stațiunea montană Aspen (Colorado), din cauza vremii. Întrucât nu are altă soluție, decide să facă autostopul. Salvarea ei este Tom Pullman, care merge cu fiica lui în Vail, Colorado. Călătoria le va schimba viața tuturor.

La ora 22.00 e difuzat tot un film tematic, “Miracolul de Crăciun”.

Marți, 26 decembrie, la orele 20.00și 22.00 vor fi difuzate două comedii: “Un Crăciun pe drumuri”, respectiv “Nuntă de Crăciun”.

Programul TV în zilele de Crăciun la Național TV

Duminică, 24 decembrie, între orele 13.00-16.00 este difuzată o ediție specială “Opriți timpul”. Vin să colinde în platoul emisiunii prezentate de Corina Chiriac invitați aleși pe sprânceană: Elena Merișoreanu, Emilia Dorobanțu, Oana Bozga Pintea, Loredana Streche, Marius Zgâianu, Valentin Sanfira, Ducu Bertzi, Mircea Baniciu, Ianna Novac, Maria Crăciun, Tudor Turcu, Marius Mihalache Band, Distinto și Adrian Enache.

Tot duminică, de la ora 20.00, e difuzat un film de sărbătoare: “Un Crăciun de pomină”, cu Mickey Rooney și Marla Maples în rolurile principale.

Luni, 25 decembrie, tot într-o ediție specială a emisiunii “Opriți timpul”, difuzată de la ora 14.00, cântă despre magia sărbătorilor Gabriel Cotabiță, Sofia Vicoveanca, Dida Drăgan, Sanda Ladoși, Ovidiu Komorniyk, Irina Loghin, Maria Dragomiroiu, Laura Lavric, Victor Lavric, Gabriel Dorobanțu, Alesis, Mioara Velicu, Elena Cuculici, Florin Boita, Diana Matei, Luminița Anghel, Raoul, Liviu Teodorescu, Pamfil Roată și grupul de copii Muntenii Broștenilor.

Programul TV în zilele de Crăciun la Antena Stars

Sâmbătă, 23 decembrie, de la ora 20.50, Nicolai Tand, unul dintre cei mai îndrăgiți chefi din România, și Maria Simion vor fi gazdele unei petreceri de pomină în platoul show-ului “Star Chef”.

Duminică, 24 decembrie, Adi Cristescu și Mădălina Bălan, cei doi prezentatori ai emisiunii “Cool Sunday Nights”, vor merge să colinde vedetele la ele acasă, tot de la 20.50.

Luni, 25 decembrie, începând cu ora 19.45, e programat un adevărat festival al tradițiilor românești, o ediție specială cu invitați de seamă, preparate neaoșe, cântec și joc. Mihai Morar a decis să părăsească temporar platoul emisiunii “Răi da’ buni” și să aducă voia bună în casele oamenilor din Maramureș.

