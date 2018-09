„Organizația PSD Ilfov își exprimă susținerea pentru președintele său ales statutar, doamna Gabriela Firea! Spunem NU conduceri discreționare a unui singur om, spunem NU politicii pumnului în gură adus argumentelor susținute de cei care nu se află în cercul apropiaților domnului Dragnea, spunem NU dezinformării și manipulării în scopuri personale!”, a scris PSD Ilfov într-o postare pe pagina proprie de Facebook.

Miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, Gabriela firea a a denunţat „o nouă campanie de intoxicare marca Liviu Dragnea', menită să o defăimeze şi să pună în umbră adevăratele probleme ale românilor, ale bucureştenilor, „şi pe care din punct de vedere politic nu a dorit să le sprijine”.

„La nivel de percepţie publică analiza trebuie sa fie făcută de factorul politic şi anume de colegii mei din BP şi din CExN. Nu am vrut şi nu voi dori niciodată să mă substitui nici colegilor nici organelor de conducere. O altă acuzaţie care mi s-a adus în aceste zile doar pentru faptul că am îndrăznit să spun că drumul pe care mergem nu este cel corect şi pur şi simplu se creează o distanţă între echipa mea politică şi români – bucureşteni – este că aş fi fost confiscată de statul paralel. Le aduc aminte atât celor care transmit aceste dezinformări că la Revoluţie eram în liceu, nu eram membru de partid, nu am fost niciodată racolată sau confiscată de o structură de securitate. Şi că eu mă luptam cu fostul preşedinte Traian Băsescu când alţii tăiau porcii cu statul paralel. Prin urmare nu ştiu, dar ştiţi cu siguranţă cine sunt cei care au negociat ilegitim cu statul paralel”, a afirmat primarul general.

În aceeași zi, într-o emisiune la Antena 3, edilul a mai precizat că Liviu Dragnea a vorbit cu cinci oameni din PSD, cărora le-a promis funcția de președinte al filialei din București, dacă o vor ataca, după ce l-a contestat pe liderul PSD.

CExN al PSD a stabilit, sâmbătă, la Neptun, să se organizeze alegeri pentru funcţia de preşedinte în 11 organizaţii judeţene conduse de lideri interimari, printre acestea fiind şi organizaţia PSD Bucureşti condusă de primarul Capitalei.

Deja și-a anunțat candidatura la șefia Organizației Brăila fostul premier Mihai Tudose, iar la Buzău a câștigat șefia filialei Constantin Toma, primarul municipiului.

Potrivit unor surse politice, Dragnea a propus, în ședința CExN PSD, organizarea de alegeri pentru funcția de președinte în toate filialele PSD conduse de lideri interimari. Aceleași surse au mai spus că propunerea lui Dragnea a fost acceptată în CExN, iar alegerile ar urma să aibă loc săptămâna aceasta.

Printre filialele conduse de un președinte interimar este și PSD București, unde lider este Gabriela Firea. Alte filiale judeţene PSD sunt în Botoşani, Suceava, Cluj, Alba, Braşov, Brăila, Timiş, Iaşi, Giurgiu şi Sibiu.