UPDATE 14:55: La ieșire de la audieri, Raed Arafat a declarat că este a fost audiat în calitate de martor în dosarul protestului diasporei. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a dat explicații procurorilor care instrumentează dosarul referitor la violențele care au avut loc în Piața Victoriei pe 10 august.

Raed Arafat a precizat că a fost prezent la Ministerul de Interne în cadrul componentei specifice din centrul de comandă în perioada protestului din 10 august şi a afirmat că nu a avut informaţii privind existenţa vreunei tentative de lovitură de stat.

„Centrul de comandă este pe componente şi da, este un centru integrat, depinde de situaţie. Deci, eu am fost în minister şi am fost în componentă pe situaţie de urgenţă, împreună cu inspectorul şef pentru situaţii de urgenţă Bucureşti şi cu colegii de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, care, unii dintre ei, au acolo locuri de muncă 24 din 24. E un centru activ tot timpul, doar că am ridicat nivelul de activare al lui, fiind suplimentat, având în vedere un miting care era anunţat cu un număr foarte mare de oameni”, a adăugat secretarul de stat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a spus că, în timpul audierilor, a lămurit „unele speculaţii” lansate în spaţiul public, inclusiv cele referitoare la pacientul care a decedat după proteste.

„Am înţeles că sunt speculaţii în privinţa pacientului care a decedat după câteva zile. Nu au fost discuţii aici. (…) Noi am răspuns la nişte speculaţii care deja erau în spaţiul public. (…) Am făcut anumite precizări, n-am dat amănunte. (…) Am dat care era motivul pentru care s-a prezentat la punctul de prim ajutor (n.r. – pacientul care a murit), ca să clarificăm o situaţie care s-a speculat. Oricum, îmi pare rău că ei (n.r. – familia pacientului) au luat-o ca o divulgare a anumitor secrete, deci dacă eram cei care dădeau numele pacientului în spaţiul public şi dădeau date despre starea lui, normal că atunci era alt aspect. Dar aici noi am răspuns la unele speculaţii. (…) Nu despre asta s-a discutat”, a spus el.