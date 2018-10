Raluka s-a destăinuit în fața tuturor. “M-a afectat foarte tare“

„Cred că eu o moștenesc pe mama, dar mama e de 7 ori mai rău, e cu totul așa, face totul prin curte, stă cu cățeii. Cam așa sunt și eu. Nu am avut cea mai ușoară viață din lume, dar nu m-am plâns. Am avut o copilărie genială, m-am jucat zilnic cu copiii de la bloc. Mama îmi spunea tot timpul că dacă cineva dă în mine, să vin să îi spun, să nu dau și eu. Și uite așa mi-am luat eu bătaie!

Momente în care simt că nu mai pot sunt acum, că m-a ajuns oboseala. Îmi vine să dorm…Dintotdeauna mi-am dorit să fiu cântăreață, niciodată nu mi-am dorit să fiu altceva. Am vrut să fiu avocat, dar eu cu învățatul…abia m-am chinuit să iau permisul! Tatăl meu a fost plecat de când am intrat eu în clasa 1, până în clasa a 5-a. Tata a muncit foarte mult în străinătate și asta cred că m-a afectat foarte tare, dar în rest nu pot să zic că a fost ceva grav. Mi-a murit porcușorul de guineea și am plâns o săptămână.

Îl chema Jerry și era negru și era prietenul meu cel mai bun. Am ajuns plângând la aprtamentul surorii mele. Ia-m adus mamei mele tot felul de animăluțe: omizi, după care am făcut un fel de ciupercă. Mamei i-am adus tot timpul arici, iar mama îmi zicea că noaptea, dispar aricii din casă. Nu înțelegeam niciodată care e treaba, dar mi-a zis mama: doi i-am dus eu afară, dar unul nu știu unde s-a dus' a povestit artista, la „Agenția VIP'.

Citește și

3 ANI DE LA INCENDIUL DIN COLECTIV | Zeci de operații. Sute de ore de kinetoterapie. Milioane de speranțe… Cea mai mare temere a Adinei, supraviețuitoare a incendiului din Colectiv: Durerea mea e că se poate întâmpla din nou'