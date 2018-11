Deși a trăit multă vreme la Dubai, acolo unde a reușit să se impună ca model și ca femeie de afaceri, Ramona Gabor a postat pe pagina de Facebook un mesaj în care recunoaște că îi este dor de casă.

Hello weekend

Ce faceti? Eu m-am trezit cu dor de casa.

Mi-as fi dorit tare mult ca acest weekend sa fiu in Romania însă , nu intotdeauna reușim ce ne propunem . Este sezonul botezurilor și ar fi trebuit sa ajung și eu la botezul unui îngeraș. O sa va updatez pe insta story cum a decurs in schimb Weekend ul meu.

Voi ce planuri aveți pentru weekend ul acesta?, a scris vedeta pe rețeaua de socializare.