„Mi-a trecut prin cap să mă operez. Nevastă-mea nu m-a lăsat, fricoasă. La începutul verii am cunoscut nişte oameni care m-au întrebat dacă vreau să ţin dieta asta. Am zis să încerc. În 2010 aveam 140 kg, dar atunci eram paralel cu sportul. Acum am plecat de la 131 şi acum am 91. Dieta nu inovează, e la fel cu gustări, sunt unele produse care te ajută să compensezi anumite lipsuri când ţii o dietă„, a spus Răzvan Popescu.

Răzvan Popescu a urmat un program special cu ajutorul căruia slăbise 30 de kilograme până la mijlocul septembrie, după cum anunța chiar el. Dieta la care a apelat Răzvan Popescu şi care a dat cele mai bune rezultate în cazul lui este una proteică, bazată pe asocierea controlată a proteinei per kilogram corp cu cantitatea necesară de legume verzi şi apă, potrivit okmagazine.ro.

