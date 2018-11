Răzvan Simion nu l-a cunoscut pe tatăl Lidiei Buble: „Cumva îi este teamă de tata”

Chiar dacă pare incredibil, Răzvan Simion încă nu l-a cunoscut pe tatăl Lidiei Buble. Există și un motiv, pe care Lidia Buble a fost dispusă să-l explice.

„Până nu a vrut să ceară mâna de la tati nu a vrut să-l vadă. Vreau să vă cunosc bărbații sau nevestele cu care o să rămâneți toată viața. Vreau să-l cunosc când este decis să te ceară în căsătorie. Viața noastră e atât de expusă, încât știu tot. Răzvan mi-a cunoscut 80% din familie. Vorbim la telefon, le spun despre, dar nu l-au cunoscut așa față-n față. Cumva îi este și teamă de tata”, a declarat Lidia Buble, scrie revista VIVA.

Cântăreața a spus că tatăl ei este un om puternic și hotărât, iar Răzvan respectă foarte mult treaba asta.

„Tata e un om foarte puternic și e foarte hotărât. Răzvan respectă foarte mult treaba asta. I-am spus că trebuie să citești și Biblia înainte, pentru că tata e pastor. Sunt convinsă că o să se îndrăgească”, mai spus vedeta.

Totodată, cântăreața a dezvăluit că a fost în vacanță alături de copiii lui Răzvan Simion.

„Vin foarte des la noi în toate vacanțele, chiar am fost și în vacanțe împreună. În consider ca fiind frați mai mici. Exact așa ne înțelegem. Ultima oară am fost la Disneyland și ne-am dat în toate tâmpeniile împreună, ne-am jucat. Eu fiind la fel, un copil, mă bucuram la fel de tare ca ei, văzându-i pe Mickey, Donald, toate personajele. Sunt niște copii tare buni și foarte deștepți”, a declarat vedeta.

CITEȘTE ȘI: VIDEO / Tragedie în Alba Iulia! Un militar a murit electrocutat, în timp ce descărca tancurile pentru Parada de 1 Decembrie

FOTO: VIVA