Reacția Ancăi Serea după ce s-a spus că ar avea probleme în căsnicie

Anca Serea a vorbit despre vacanţe şi despre ce au de gând să facă ea şi Adi Sînă în iarna ce urmează. Nici vorbă de problemele în căsnicie despre care s-a vorbit zilele trecute. Cei doi par foarte fericiţi împreună.

„Am fost în Istanbul, Adi a avut acolo de filmat, un concert. am stat la plajă. Apoi am zburat la Milano. Am fost doar noi doi şi o echipă. (…) De Crăciun plecăm undeva la munte, aici în România. În fiecare an mergem în Austria, în ianuarie. Cu tot cu copii”, a spus Anca Serea la Antena Stars.

Anca Serea suferă de o anemie severă, care o trimite la spital o dată la câteva zile. Oricât de ocupată ar fi, cu cariera și cu cei 5 copii, vedeta trebuie să-și facă timp pentru tratamentul perfuzabil. Altfel, creierul nu i se mai oxigenează cum trebuie.

